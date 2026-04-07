Postupak protiv Aca Đukanovića, biznismena i brata bivšeg premijera i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, počeće danas u Osnovnom sudu u Nikšiću, piše Dan.

Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću podiglo je optužnicu protiv Đukanovića zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Nakon pretresa nepokretnosti koje koristi, policija je Đukanovića uhapsila krajem februara, nakon čega mu je tužilaštvo odredilo pritvor do 30 dana.

Sudija Osnovnog suda u Nikšiću Sava Mušikić je 30. marta prihvatio ponuđeno jemstvo od oko pet miliona eura, u gotovini i nepokretnostima, pa je Đukanović pušten da se brani sa slobode, uz mjere nadzora.

Ročište pred vijećem sudije Mirka Kojovića zakazano je za 13 časova.