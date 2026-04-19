Saobraćaj u prekidu nakon sudara automobila i motocikla u Lipcima

Izvor: Uprava policije Crne Gore

U saobraćajnoj nesreći na putu Risan–Dragalj, u mjestu Lipci, poginula je jedna osoba, prenosi portal CDM pozivajući se na informacije iz Uprave policije.

Kako prenosi portal CDM, u nesreći je stradao vozač motocikla, dok su u udesu učestvovali automobil i motocikl.

Do nesreće je došlo oko 15 časova i 45 minuta, a okolnosti pod kojima je došlo do sudara biće utvrđene istragom.

Iz policije su ranije saopštili da je, zbog uviđaja, saobraćaj na ovoj dionici u potpunosti obustavljen za sve kategorije vozila, prenosi portal CDM.