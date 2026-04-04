Poginule četiri osobe u strašnoj nesreći u Turskoj kada se autobus zakucao u nadvožnjak.

U okrugu Kahramankazan u Ankari u Turskoj su poginule najmanje četiri osobe u strašnoj saobraćajnoj nesreći kada se autobus zakucao u nadvožnjak, piše "Hurijet". Povređeno je 13 osoba kada je putnički autobus, koji je saobraćao na relaciji Ankara - Kizilčajaman, skrenuo sa puta nakon što je vozač izgubio kontrolu nad vozilom.

Autobus se zakucao u stub pešačkog nadvožnjaka. Na licu mjesta odmah su stigli policija, Hitna pomoć i vatrogasci.

Svi povrijeđeni su izvučeni iz uništenog autobusa. Prevezeni su vozilima Hitne pomoći u najbliže bolnice i stepen njihovih povreda zasad nije poznat.