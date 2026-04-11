U teškoj saobraćajnoj nesreći kod Aleksinca poginula je tinejdžerka, dok su troje drugih putnika povrijeđeni. Policija istražuje uzrok incidenta.

Djevojka (19) iz okoline Varvarina poginula je jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći u selu Donji Adrovac, nedaleko od Aleksinac.

Prema informacijama medija, nesreća se dogodila oko 4.45 časova kada je automobil marke „opel“, kojim je upravljao dvadesettrogodišnji mladić, sletio s puta i udario u betonski stub.

U vozilu su se nalazile još tri osobe, a djevojka je od zadobijenih povreda preminula na licu mjesta. Vozač, još jedan mladić i devetnaestogodišnja djevojka zadobili su povrede.

Povrijeđeni mladići prevezeni su u Opštu bolnicu u Aleksincu, dok je druga djevojka, zbog težine povreda, hitno transportovana u Klinički centar u Nišu.

Policija je izvršila uviđaj, a o nesreći je obaviješteno nadležno tužilaštvo.