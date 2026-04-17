Podignuta optužnica protiv Nikole Đ. (25) za udes na Novom Beogradu u kom je poginulo troje ljudi. Tužilaštvo traži maksimalnu kaznu jer je vozio pijan, drogiran i prošao kroz crveno sa 110 km/h.

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv državljanina Bosne i Hercegovine Nikole Đ. (25) zbog postojanja opravdane sumnje da se 26. oktobra 2025. godine na teritoriji GO Novi Beograd kao učesnik u saobraćaju nije pridržavao saobraćajnih propisa, čime je ugrozio javni saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo ljudi, usled čega je nastupila smrt troje oštećenih, dok je jedan oštećeni zadobio teške tjelesne povrede. Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično djelo Teško djelo protiv bezbijednosti javnog saobraćaja iz člana 297 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika u vezi člana 289 stav 1 Krivičnog zakonika, za koje je zaprećena kazna zatvora od 5 do 15 godina.

Tužilaštvo je predložilo i da se Nikoli Đ. produži pritvor zbog opasnosti od bjekstva, da ne bi ponovio krivično djelo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti.

Takođe, stavljen je predlog sudu da nakon održanog glavnog pretresa okrivljenog osudi na maksimalnu zatvorsku kaznu, kao i da mu izrekne obaveznu mjeru bezbijednosti zabrane upravljanja motornim vozilom u odnosu na sve vrste i kategorije vozila u trajanju od 5 godina.

Predloženo je i da mu sud izrekne mjeru bezbijednosti oduzimanja predmeta, putničkog motornog vozila marke "Audi A4".

Postoji opravdana sumnja da je Nikola Đ. 26. oktobra 2025. godine oko 00:44 časova na raskrsnici ulice Omladinskih brigada i Bulevara heroja sa Košara kao vozač postupao u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja, kojom prilikom nije pokazao obzir prema bezbijednosti ostalih učesnika u saobraćaju, jer je u stanju veoma teške alkoholisanosti (1,86 promila) i pod dejstvom psihoaktivne supstance, opojne droge marihuana, upravljao vozilom marke "Audi A4".

Krećući se desnom saobraćajnom trakom ulice Bulevara heroja sa Košara iz pravca mosta na Adi prema ulici Tošin bunar, okrivljeni je došao do navedene raskrsnice, ali se nije zaustavio ispred obilježenog pešačkog prelaza, kada mu je na semaforu prolaz bio zabranjen (crveno svijetlo) u trajanju od najmanje 9 sekundi, već je ušao u raskrsnicu velikom – neprilagođenom brzinom od oko 110 km na čas, gdje je dozvoljena brzina bila 50 km na čas, čime je postupio suprotno većem broju odredbi iz Zakona o bezbijednosti saobraćaja na putevima.

Tom prilikom je prednjom stranom vozila udario u desnu bočnu stranu putničkog motornog vozila marke "Hundai I-30" kojim je upravljala D.Š. krećući se Bulevarom heroja sa Košara iz pravca ulice Tošin bunar prema mostu na Adi, a u momentu nezgode je skretala lijevo u ulicu Omladinskih brigada brzinom od oko 32,6 km na čas, kada joj je na semaforu prolaz bio dozvoljen (zeleno svijetlo).

Uslijed udara njeno vozilo se zarotiralo u desnu stranu i desnom bočnom stranom udarilo u stub semafora i stub električne rasvjete, usled kog udara su D.K, kao i putnici iz istog vozila B.Ž. i M.Ž. zadobili povrede zbog kojih su na licu mjesta preminuli, dok je teške tjelesne povrede zadobio J.P, putnik iz vozila kojim je upravljao okrivljeni, navodi se u saoptenju Višeg javnog tužilaštva.

