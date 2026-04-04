Vozač izgubio kontrolu nad vozilom, više od deset putnika povrijeđeno i prevezeno u bolnice

U jutarnjim časovima na putu Ankara–Istanbul, u blizini Saraja, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su poginule četiri osobe, dok je 13 povrijeđeno.

Ankara'da Kuzey Çevre Yolu'nda ters yöne giren aracın karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştığı korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti.pic.twitter.com/QDg75kmWyy — SİYAH SANCAK (@siyahsancakx)April 1, 2026

Putnički autobus, u vlasništvu privatne kompanije, koji je saobraćao na relaciji Ankara–Kizildžahamam, sletio je s puta nakon što je vozač izgubio kontrolu nad upravljačem, a zatim udario u noseći stub pješačkog nadvožnjaka.

Nakon prijave prolaznika, na mjesto nesreće odmah su upućene ekipe hitne pomoći, policije i vatrogasaca, koje su započele spasilačku akciju.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen kazada halk otobüsü üst geçide çarptı.



— İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

— 13 kişi yaralandı.pic.twitter.com/K1b1l70CzD — BPT (@bpthaber)April 4, 2026

Povrijeđeni putnici izvučeni su iz olupine autobusa i transportovani u obližnje bolnice, dok su tijela stradalih prevezena u Institut za sudsku medicinu radi daljih procedura.

Nadležni organi pokrenuli su istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije.