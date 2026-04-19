Biznismen Veselin Kovačević pušten je iz pritvora, rekao je RTCG-u njegov advokat Zoran Piperović.

Kovačević je pušten 27. marta uz jemstvo.

“Niko i ne zna zašto je on bio u pritvoru”, kazao je Piperović.

Podsjećamo, na predlog Specijalnog državnog tužilaštva 27. oktobra 2025. uhapšeni su Ranko Ubović i Veselin Kovačević, a tom istragom su obuhvaćeni i Vladan Ivanović, Aleksandar Mijajlović, bivši policijski funkcioner Zoran Lazović, kao i kompanije Bemax i Master Inženjering, koje SDT sumnjiči za pranje novca.

Vijeće Višeg i Vrhovnog suda Crne Gore produžavalo je pritvor okrivljenom Kovačeviću.

“Okrivljeni V. K. se osnovano sumnjiči da je, kao odgovorno lice – izvršni direktor privrednog društva, zajedno sa drugim okrivljenima i pravnim licima, prikrivao i lažno prikazivao stvarno vlasništvo nad nepokretnostima u Budvi i Podgorici, omogućavajući da se nepokretnosti stečene novcem iz kriminalnih aktivnosti vode kao imovina privrednog društva”, saopštili su ranije iz Vrhovnog suda.

Na taj način, kako su kazali, Kovačević je prikrivao stvarne vlasnike tih stanova, učestvovao u lažnom prikazivanju imovinskog stanja i vlasničkih odnosa.

“Omogućio opremanje i korišćenje stanova za koje je znao da ih koriste fizička lica koja su imovinu stekla kriminalnom djelatnošću, te postupao suprotno zakonskim obavezama zakonitog i transparentnog poslovanja privrednog društva”, naveli su u optužnici.

Takvim postupanjem, prema sumnji tužilaštva, izvršena je konverzija i prikrivanje porijekla novca pribavljenog kriminalnom djelatnošću, čime su ispunjena obilježja krivičnog djela pranje novca.

Pritvor je okrivljenom produžavan zbog postojanja opasnosti od bjekstva.

Tokom izviđaja SDT je, kako su ranije naveli, prikupilo dokaze iz kojih proizilazi osnovana sumnja da je Ranko Ubović tokom 2020. godine, zajedno sa Radojem Zvicerom i Vladanom Ivanovićem, preko firme Master inžinjering, prikrivao i lažno prikazivao činjenice o vlasništvu imovine za koju je znao da je pribavljena Zvicerovom kriminalnom djelatnošću.

“Jer mu je za gotov novac prodao pet stanova u Podgorici, a da nijesu zaključeni kupoprodajni ugovori, a okrivljeni Ivanović i pravno lice Master inžinjering su prikrivali činjenicu da je vlasnik stanova okrivljeni Zvicer, jer su stanovi ostali formalno upisani kao svojina okrivljenog pravnog lica”, saopšteno je iz SDT-a.

Takođe, iz dokaza prikupljenih u prethodnom postupku proizilazi i osnovana sumnja da su Mijajlović i Lazović 2019. godine stekli, držali i koristili imovinu sa znanjem u trenutku prijema da potiče od vršenja kriminalne djelatnosti.