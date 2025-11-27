Istragom tužilaštva, osim njih dvojice, obuhvaćeni su i Vladan Ivanović, Aleksandar Mijajlović, bivši policijski funkcioner Zoran Lazović, kao i kompanije Bemax i Master Inženjering. Sve ih SDT tereti za pranje novca.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Viši sud u Podgorici produžio je pritvor za još dva mjeseca biznismenima Ranku Uboviću i Veselinu Kovačeviću, osumnjičenima za pranje novca. Informaciju je CdM-u potvrdila savjetnica za odnose s javnošću te sudske institucije Ivana Vukmirović.

Pritvor im je produžen na prijedlog Specijalnog državnog tužilaštva SDT po čijem nalogu su Ubović i Kovačević uhapšeni 27. oktobra.

Njihov branilac, advokat Zoran Piperović, ranije je medijima, saopštio da svi osumnjičeni negiraju krivicu, prenosi CdM.