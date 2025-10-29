Mugoša treba da odluči o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), koje je tražilo da Ubovića i Kovačevića pošalje u Istražni zatvor, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo pranje novca.

U podgoričkom Višem sudu završeno je saslušanje Ranka Ubovića i Veselina Kovačevića, saopštio je Vijestima njihov branilac, advokat Zoran Peperović. On je dodao da mu je sutkinja za istragu tog suda, Suzana Mugoša, kazala da će ga obavijestiti o odluci.

Mugoša treba da odluči o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), koje je tražilo da Ubovića i Kovačevića pošalje u Istražni zatvor, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo pranje novca.

Biznismen Ranko Ubović uhapšen je prije dva dana zbog sumnje da je prao novac, a u istoj akciji SDT-a lisice na ruke stavljene su i njegovom poslovnom saradniku Veselinu Kovačeviću.

Specijalno državno tužilaštvo je danas donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv njih dvojice i ranije uhapšenih Aleksandra Mijajlovića, Vladana Ivanovića i Zorana Lazovića.

Naredbom su obuhvaćene kompanije Bemaks i Master inženjering.

"Specijalno državno tužilaštvo je, danas, u krivičnom predmetu formiranom po krivičnoj prijavi Specijalnog policijskog odjeljenja, donijelo naredbu o sprovođenju istrage i tako pokrenulo krivični postupak protiv okrivljenih: A. M., Z. L., R. U., V. I., i V. K., ali i privrednih društava B. DOO P. i M. I. DOO P., zbog postojanja osnovane sumnje da je okrivljeni R. U. izvršio dva krivična djela pranje novca, a ostali okrivljeni krivično djelo pranje novca", saopšteno je ranije danas iz Specijalnog državnog tužilaštva.

Iz SDT-a ističu da su tokom izviđaja, sami ili uz pomoć Specijalnog policijskog odjeljenja, prikupili dokaze iz kojih proizilazi osnovana sumnja da je okrivljeni Ranko Ubović u 2020. godini, zajedno sa okrivljenim Radojem Zvicerom, Vladanom Ivanovićem, i pravnim licem "Master inženjering", protiv kojih je već ranije određeno sprovođenje istrage za krivično djelo pranje novca, prikrivao i lažno prikazivao činjenice o vlasništvu imovine za koju je znao da je pribavljena kriminalnom djelatnošću okrivljenog Zvicera: "Jer mu je za gotov novac prodao pet stanova u Podgorici, a da nijesu zaključeni kupoprodajni ugovori, a okrivljeni V. I. i pravno lice M. I. su prikrivali činjenicu da je vlasnik stanova okrivljeni R. Z., jer su stanovi ostali formalno upisani kao svojina okrivljenog pravnog lica", saopštili su iz SDT-a Vijestima.

Dodaju da iz dokaza prikupljenih u prethodnom postupku proizilazi i osnovana sumnja da su okrivljeni Mijajlović i Zoran Lazović, u 2019. godini, stekli, držali i koristili imovinu sa znanjem u trenutku prijema da potiče od vršenja kriminalne djelatnosti: "Jer su iz dijela dobiti svojih kriminalnih organizacija, stekli po jedan stan u Budvi, opremili ih i koristili ih zajedno sa članovima porodica".

Specijalni tužioci objašnjavaju da su okrivljeni Kovačević, Mijajlović i Ubović i kompanija "Bemaks" lažno prikazivali da je vlasnik tih stanova okrivljeno pravno lice, koji su ostali upisani kao njegova svojina u katastru nepokretnosti, a sve kako bi se prikrile činjenice o vlasništvu, prenose Vijesti.

"Za okrivljene R. U. i V. K., koje je Specijalno policijsko odjeljenje lišilo slobode, uz pomoć Specijalne jedinice policije, Specijalno državno tužilaštvo je predložilo Višem sudu u Podgorici da im odredi pritvor, dok su ostala okrivljena fizička lica od ranije u pritvoru, u drugim krivičnim postupcima", saopštio je SDT Vijestma.