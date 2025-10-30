Piperović je kazao da je Uboviću pritvor određen zbog opasnosti od uticaja na svjedoke, a Kovačeviću zbog opasnosti od bjekstva.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sutkinja za istragu Višeg suda u Podgorici, Suzana Mugoša, odredila je pritvor do 30 dana biznismenu Ranku Uboviću i njegovom poslovnom partneru Veselinu Kovačeviću.

To su Vijestima saopštili njihov branilac, advokat Zoran Piperović i savjetnica za odnose sa javnošču Višeg suda Ivana Vukmirović.

Ona je odluku donijela dva sata poslije ponoći, nakon čega su Ubović i Kovačević sprovodeni u spuški Istražni zatvor.

Piperović je kazao da je Uboviću pritvor određen zbog opasnosti od uticaja na svjedoke, a Kovačeviću zbog opasnosti od bjekstva.

"A svjedoci su monteri klima, parketari i radnici koji su ugrađivali kuhinju, isti koji su svjedoci za Vladana Ivanovića, koji nije sporio da ih je on preporučio Tamaru Zvicer da rade kuhinju", rekao je Piperović.

Biznismen Ranko Ubović uhapšen je prije tri dana zbog sumnje da je prao novac, a u istoj akciji Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) lisice na ruke stavljene su i njegovom poslovnom saradniku Veselinu Kovačeviću.

Specijalno državno tužilaštvo je juče donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv njih dvojice i ranije uhapšenih Aleksandra Mijajlovića, Vladana Ivanovića i Zorana Lazovića.

Naredbom su obuhvaćene kompanije Bemaks i Master inženjering.

"Specijalno državno tužilaštvo je, danas, u krivičnom predmetu formiranom po krivičnoj prijavi Specijalnog policijskog odjeljenja, donijelo naredbu o sprovođenju istrage i tako pokrenulo krivični postupak protiv okrivljenih: A. M., Z. L., R. U., V. I., i V. K., ali i privrednih društava B. DOO P. i M. I. DOO P., zbog postojanja osnovane sumnje da je okrivljeni R. U. izvršio dva krivična djela pranje novca, a ostali okrivljeni krivično djelo pranje novca", saopšteno je juče iz SDT-a.

Iz tog tužilaštva ističu da su tokom izviđaja, sami ili uz pomoć Specijalnog policijskog odjeljenja, prikupili dokaze iz kojih proizilazi osnovana sumnja da je okrivljeni Ranko Ubović u 2020. godini, zajedno sa okrivljenim Radojem Zvicerom, Vladanom Ivanovićem, i pravnim licem "Master inženjering", protiv kojih je već ranije određeno sprovođenje istrage za krivično djelo pranje novca, prikrivao i lažno prikazivao činjenice o vlasništvu imovine za koju je znao da je pribavljena kriminalnom djelatnošću okrivljenog Zvicera: "Jer mu je za gotov novac prodao pet stanova u Podgorici, a da nijesu zaključeni kupoprodajni ugovori, a okrivljeni V. I. i pravno lice M. I. su prikrivali činjenicu da je vlasnik stanova okrivljeni R. Z., jer su stanovi ostali formalno upisani kao svojina okrivljenog pravnog lica", saopštili su iz SDT-a.

Dodaju da iz dokaza prikupljenih u prethodnom postupku proizilazi i osnovana sumnja da su okrivljeni Mijajlović i Zoran Lazović, u 2019. godini, stekli, držali i koristili imovinu sa znanjem u trenutku prijema da potiče od vršenja kriminalne djelatnosti: "Jer su iz dijela dobiti svojih kriminalnih organizacija, stekli po jedan stan u Budvi, opremili ih i koristili ih zajedno sa članovima porodica".

Specijalni tužioci objašnjavaju da su okrivljeni Kovačević, Mijajlović i Ubović i kompanija "Bemaks" lažno prikazivali da je vlasnik tih stanova okrivljeno pravno lice, koji su ostali upisani kao njegova svojina u katastru nepokretnosti, a sve kako bi se prikrile činjenice o vlasništvu.

"Za okrivljene R. U. i V. K., koje je Specijalno policijsko odjeljenje lišilo slobode, uz pomoć Specijalne jedinice policije, Specijalno državno tužilaštvo je predložilo Višem sudu u Podgorici da im odredi pritvor, dok su ostala okrivljena fizička lica od ranije u pritvoru, u drugim krivičnim postupcima", saopštio je SDT.