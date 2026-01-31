Nevladina organizacija ASP upozorava da kompanija godinama dominira državnim tenderima za puteve, a istovremeno je u fokusu poreske i pravosudne kontrole

Izvor: MONDO

Kompaniji „Bemax“ iz državnog budžeta isplaćeno je više od 77,6 miliona eura u protekle četiri godine, pokazuju podaci u posjedu Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

Prema podacima dobijenim zvaničnim putem, u 2022. godini isplaćeno je preko 21,8 miliona, u 2023. gotovo 27 miliona, dok je u 2024. isplaćeno oko 14 miliona eura.

„Lani je ovoj podgoričkoj kompaniji iz državnog trezora isplaćeno više od 14,8 miliona eura. Ova firma godinama dobija najveće državne tendere Uprave za saobraćaj za izgradnju i rekonstrukciju puteva u zemlji“, navodi se u saopštenju ASP-a.

Organizacija dodaje da se „Bemax“ često pojavljuje i kao podizvođač na projektima drugih firmi, što znači da je realno veći iznos novca koji je firma dobila od državnih poslova u proteklom periodu. Primjer je saradnja s sarajevskim „Euroasfaltom“ na dionici puta Lubnica–Jezerina, gdje je kroz probijanje tunela Klisura plaćeno 62,3 miliona eura, što je gotovo 28 miliona više od osnovne ugovorene cijene. Takođe, „Bemax“ je bio glavni podizvođač na Bulevaru Tivat–Jaz u poslu kineske kompanije „Shandong“, ugovorenom za 54 miliona eura, a cijena će najvjerovatnije biti uvećana.

ASP navodi i partnerske projekte s „Štrabagom“ za rekonstrukciju puta od Lepenca ka Beranama, gdje je ugovorena cijena od 35,7 miliona eura narasla na 56,7 miliona.

„Formalni vlasnik kompanije do sredine 2022. godine bio je Veselin Kovačević, koji je tada bio prvi na listi poreskih dužnika u Crnoj Gori. Kompaniju je prodao Ivanu Uboviću za 750 hiljada eura, dok je Poreska uprava utvrdila da je država po osnovu stvarne vrijednosti kompanije trebala naplatiti 28 miliona eura poreza“, navodi ASP.

Na dijelu parcela u Podgorici koje je imao Kovačević upisane su hipoteke u korist Prve banke i obezbjeđenja Poreske uprave. Ukupno su pod hipotekom bila i potraživanja od preko 29,5 miliona eura.

ASP takođe podsjeća da je Kovačević podnio tužbu za raskid kupoprodajnog ugovora i traži obustavu upravnog postupka dok sud ne odluči. Istovremeno, Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je istragu protiv „Bemaxa“ zbog sumnji u pranje novca.

Ovi podaci ukazuju na kompleksnu mrežu državnih plaćanja, podizvođačkih poslova i poreskih obaveza, zbog čega ASP poziva na transparentnost i jačanje kontrole nad javnim nabavkama.