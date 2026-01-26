Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore usvojilo je predlog Specijalnog državnog tužilaštva i produžilo pritvor biznismenu Veselinu Kovačeviću za još tri mjeseca zbog sumnje da je izvršio krivično djelo pranja novca i opasnosti od bjekstva.

Izvor: Youtube/Screenshot/Veselin Kovačević

Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore je, postupajući po predlogu Specijalnog državnog tužilaštva od 21. januara, donijelo odluku o produženju pritvora biznismenu Veselinu Kovačeviću. Donijetim rješenjem pritvor mu je produžen za dodatna tri mjeseca, odnosno do 27. aprila.

Kako je saopštio sud, pritvor je produžen zbog postojanja osnovane sumnje da je Kovačević izvršio krivično djelo pranja novca.

Prema navodima iz naredbe o sprovođenju istrage i dokumentacije u predmetu, Kovačević se sumnjiči da je, u svojstvuodgovornog lica i izvršnog direktora privrednog društva, zajedno sa ostalim okrivljenima i pravnim licima, prikrivao i lažno prikazivao stvarno vlasništvo nad nepokretnostima koje se nalaze u Budvi i Podgorici. Na taj način je omogućeno da se nekretnine kupljene sredstvima stečenim kriminalnim aktivnostima formalno vode kao imovina privrednog društva.

Sud navodi da je takvim postupanjem prikrivao stvarne vlasnike stanova, učestvovao u lažnom prikazivanju imovine i vlasničkih odnosa, omogućio opremanje i korišćenje stanova za koje je znao da ih koriste lica koja su imovinu stekla kriminalnim putem, te postupao suprotno zakonskim obavezama koje se odnose na zakonito i transparentno poslovanje. Prema sumnjama tužilaštva, ovim radnjama izvršena je konverzija i prikrivanje porijekla novca pribavljenog kriminalnom djelatnošću, čime su ostvareni elementi krivičnog djela pranje novca.

Produženje pritvora obrazloženo je i postojanjem opasnosti od bjekstva.

Podsjeća se da je Kovačeviću pritvor prvobitno određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici 29. oktobra, a potom produžen odlukom Krivičnog vijeća tog suda 16. decembra 2025. godine. Na osnovu najnovijeg rješenja Vrhovnog suda Crne Gore, pritvor može trajati najduže do 27. aprila 2026. godine.