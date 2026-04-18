Viši sud u Podgorici privremeno oduzeo imovinu zbog sumnje da je stečena kriminalom

Izvor: Uprava policije/Twitter

Stanovi, porodične kuće, garaže, zemljište, luksuzni ručni satovi i novčana sredstva vrijedna više od 15 hiljada eura privremeno su oduzeti od dijela optuženih članova organizovane kriminalne grupe Aleksandra Mijajlovića, prenosi portal Vijesti.

Riječ je o imovini Draga Spičanovića, Milovana Pavićevića i Vladana Lazovića, ali i članova njihovih porodica, kojima je istom odlukom zabranjeno raspolaganje hartijama od vrijednosti i udjelima u privrednim društvima.

Odluku je donijela sutkinja za istragu Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša, na zahtjev Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), u okviru finansijske istrage, prenosi portal Vijesti.

Prema rješenju, blokirane su brojne nekretnine, uključujući porodičnu kuću u Sutomoru upisanu na majku Draga Spičanovića, više stanova u Podgorici, kao i zemljište u Baru i drugim gradovima.

Suspendovanom policijskom funkcioneru Milovanu Pavićeviću privremeno je oduzet dupleks u Podgorici, garaža i dodatni stan, dok su Vladanu Lazoviću zaplijenjena dva luksuzna sata marke „Audemars Piguet“ i „Baume & Mercier“, prenosi portal Vijesti.

Naložena je i blokada novčanih sredstava na bankovnim računima, kao i akcija u više kompanija i investicionih fondova.

U rješenju se navodi da privremene mjere mogu trajati do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovine, dok će biti ukinute ukoliko optužnica ne stupi na snagu u roku od dvije godine.

Podsjeća se da je SDT ranije podiglo optužnicu protiv Mijajlovića, Spičanovića, Pavićevića, Lazovića i više drugih osoba zbog sumnje na stvaranje kriminalne organizacije, zloupotrebu službenog položaja i odavanje tajnih podataka, prenosi portal Vijesti.

Prema tvrdnjama tužilaštva, Mijajlović je navodno godinama upravljao mrežom medija i, uz pomoć visokih policijskih i bezbjednosnih funkcionera, dolazio do povjerljivih podataka koje je koristio za uticaj na javno mnjenje i političko-bezbjednosne prilike u državi.

Istraga obuhvata i sumnje da su pojedini optuženi dostavljali podatke iz mjera tajnog nadzora i obavještajnih sistema, čime su, kako se navodi, ugrožavali bezbjednosni sistem države, prenosi portal Vijesti.