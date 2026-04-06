Iz SDT-a je saopšteno da su privremeno blokirana po tri jednosobna i dvosobna stana i dva dupleks stana, garaže i zemljišta, da su zaplijenjeni skupocjeni ručni satovi i uskraćeno isplaćivanje iznosa većih od 15.000 eura sa bankovnih računa

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Bivšem funkcioneru Uprave policije i tajne službe Dragu Spičanoviću i suspendovanim policajcima Milovanu Pavićeviću i Vladanu Lazoviću u postupku finansijske istrage privremeno je blokirana imovina na zahtjev Specijalnog državnog tužilaštva, prenose Vijesti.

Blokirana je i imovina upisana na članove uže i šire porodice optuženih, a na tom spisku su tri jednosobna, tri dvosobna i dva dupleks stana.



Odluku o tome donio je sudija za istragu Višeg suda u Podgorici, prihvatajući predlog SDT-a koji je protiv Spičanovića, Pavićevića i Lazovića podigao optužnicu za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih djela zloupotreba službenog položaja i odavanje tajnih podataka, pišu Vijesti.

Tom odlukom, navedeno je iz SDT-a, određena je privremena mjera obezbjeđenja - zabrana otuđenja i opterećenja nepokretnosti, zabrana korišćenja i raspolaganja pravima na osnovu akcija i udjela u privrednom društvu i drugih hartija od vrijednosti, zapljena pokretne imovine.

Istovremeno, izdat je nalog kreditnim i finansijskim institucijama da uskrate isplate novčanih iznosa “jer postoji sumnja da je imovina stečena kriminalnom djelatnošću”, navode Vijesti.

“Time je, između ostalog, okrivljenom M. P. i za šest članova užih i širih porodica okrivljenih, zabranjeno otuđenje i opterećenje nepokretnosti u Podgorici i Baru, koje obuhvataju tri jednosobna i tri dvosobna i dva dupleks stana, garažne prostore i zemljišta različitih kategorija i zaplijenjeni skupocjeni ručni satovi, odnosno uskraćeno isplaćivanje iznosa od preko 15.000 eura sa bankovnih računa”, kazali su iz tužilaštva na čijem čelu je glavni specijalni tužilac Vladimir Novović.

Iz tog tužilaštva pojasnili su da je u odnosu na okrivljenog Aleksandra Mijajlovića, organizatora kirminalne organizacije koji je takođe optužen istom optužnicom, već ranije pokrenuta finansijska istraga, u drugom krivičnom predmetu, zbog sumnje da je imovina njemu bliskih lica stečena kriminalnom djelatnošću okrivljenog.

Spičanović i Mijajlović su od početka oktobra prošle godine u spuškom pritvoru nakon što su im lisice na ruke stavljene u akciji SDT-a i Specijalnog policijskog odjeljenja, pišu Vijesti.

Osim njih dvojice, slobode su tada lišeni i Pavićević i Lazović, kao i viša državna tužiteljka Andrijana Nastić, Mijajlovićeva sestra od strica. Nakon njih, uhapšen je i nekadašnji ministar odbrane, funkcioner Demokratske partije socijalista Predrag Bošković. Njih četvoro sa slobode se brane optužbi.

Svi su negirali krivicu pred specijalnim tužilaštvom, koje je prije pet dana predalo optužnicu protiv Mijajlovića i članova njegove kriminalne grupe.

Terete ih da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije. Mijajloviću se optužnicom stavlja na teret da je izvršio i produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja, a Spičanoviću i produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja i krivično djelo odavanje tajnih podataka.

Lazoviću se na teret stavljaju i dva krivična djela odavanje tajnih podataka, Pavićeviću i krivično djelo zloupotreba službenog položaja, a Nastić i krivično djelo odavanje tajnih podataka, prenose Vijesti.

Kako Vijesti navode, nakon podizanja optužnice iz SDT-a, saopštili su da je iz elektronskih, materijalnih i personalnih dokaza koje su u izviđaju i istrazi prikupili skupa sa Specijalnim policijskim odjeljenjem (SPO), utvrđeno da postoji osnovana sumnja da je Mijajlović, sa zasada nepoznatim licima, organizovao kriminalnu organizaciju:

“Čiji pripadnici su postali ostali okrivljeni i druga, zasada nepoznata lica, koja je djelovala u Crnoj Gori, u periodu od 2019. do februara 2024. godine, i imala je za cilj vršenje krivičnih djela zloupotreba službenog položaja i odavanje tajnih podataka, radi sticanja nezakonite moći, pri čemu je svaki pripadnik imao unaprijed određen zadatak i ulogu, a u djelovanju kriminalne organizacije je postojala spremnost za primjenu i primjenjivalo se nasilje i zastrašivanje i koristile su se privredne i poslovne strukture, a postojao je uticaj kriminalne organizacije na političku i izvršnu vlast, sredstva javnog informisanja i druge važne društvene činioce”.





Iz komunikacije koju su optuženi razmjenjivali duže vrijeme, specijalni tužioci i istražitelji utvrdili su da su policijski funkcioneri, funkconer tajne službe i tužiteljka dostavljali povjerljive informacije Aleksandru Mijajloviću, označenom kao organizator kriminalne grupe, navode Vijesti.

Prema navodima tužilaštva, Spičanović je Mijajloviću prenosio podatke sa zatvorenih sjednica skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu. Informisao ga je o raspravama koje su se odnosile na tadašnjeg potpredsjednika Vlade Dritana Abazovića, posebno u vezi sa njegovom posjetom Ljubu Bigoviću, osuđenom za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića.

Specijalni tužioci tvrde da je Spičanović, preko WhatsApp-a, 25. oktobra 2021. godine, Mijajloviću poslao poruke: “Na skupštinski Odbor u ‘gluvu sobu’ su ubili Dritana oko posjete Bigoviću... Tražili mu zabilješku... koje naravno nema”.

Spičanović je, kako se sumnja, dostavljao i identitet ženskih osoba za koje se Mijajlović interesovao, kao i djelove izvještaja Unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova o postupanju policije tokom protesta na Cetinju u septembru 2021. godine, prilikom ustoličenja mitropolita Joanikija.

Mjesec nakon rizičnog ustoličenja u Cetinjskom manastiru, kada je policija upotrijebila i sredstva sile i prinude, Spičanović je obavijestio navodnog organizatora kriminalne grupe o podacima dobijenim iz Unutrašnje kontrole MUP-a, prenose Vijesti.





Navode i da je Spičanović od 30. juna 2020. do 1. oktobra te godine, kao visoki javni funkcioner UP-a, pomoćnik direktora policije, na više upita Mijajlovića putem poruka slao lične podatke i matične brojeve osoba koje je uzeo iz sistema MUP-a, a za koje se biznismen interesovao, prenose Vijesti.

Terete ga da je prebrojavao “litijaše” tokom protestnih okupljanja i javljao Mijajloviću koliko je u kom gradu ljudi koji su protestovali protiv Zakona o slobodi vjeroipovjesti, ali i da mu je odavao podatke o hapšenju sveštenika MCP i članova crkvenih odbora.

S druge strane, Milovan Pavićević je, prema tvrdnjama tužilaca, postupao direktno po nalozima Mijajlovića - dostavljao mu informacije o policijskim akcijama, osobama koje će biti uhapšene i prilagođavao policijska saopštenja njegovim interesima. Navodi se i da je imao ulogu u političkom djelovanju tokom parlamentarnih izbora 2020. godine.

Pavićević je, kako se sumnja, organizovao i policijske intervencije iz privatnih razloga. Iz njegove komunikacije sa Mijajlovićem specijalni tužioci došli su do dokaza da je bratu optuženog biznismena smetalo što u lokalu nadomak njegovog stana puštaju pjesmu “Ne damo svetinje”, zbog čega je ovaj od tadašnjeg načelnika podgoričkog Centra bezbjednosti tražio da isprazni taj kafić, što je ovaj i učinio. Tužioci konstatuju da osnovana sumnja da je Pavićević imao zadatak da organizatora obavještava o lišenjima slobode lica koja su prisutna na protestnim skupovima pokrenutim protiv usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti širom Cme Gore, tzv. litija, proizilazi iz komunikacije koju su ostvarili i 17. septembra 2020. godine, pišu VIjesti.

Terete ga i da je Mijajloviću pribavio korist, tako što je 12. februara 2021. godine, protivpravnim iskorišćavanjem službenog položaja, suprotno Zakonu o unutrašnjim poslovima, Mijajloviću dostavio podatke o akciji Uprave policije kodnog naziva “Prenoćište”.

Komunikacija između Mijajlovića, trojice policajaca, tužitelje i bivšeg ministra, zaključuju tužioci, pokazuje da su oni duže vrijeme djelovali u korist kriminalne organizacije...