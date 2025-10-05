Prema istim informacijama, od uhapšenih je oduzeto više automobila.

Petoro uhapšenih u velikoj akciji Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) - viša državna tužiteljka Andrijana Nastić, bivši visoki policijski funkcioneri Milovan Pavićević i Drago Spičanović, policajac Vladan Lazović i biznismen Aleksandar Mijajlović nakon saslušanja pred specijalnim tužiocima zadržani su u policijskom pritvoru.

Njima su lisice na ruke stavljene zbog sumnje da su dio kriminalne grupe koja je navodno skrivala krivične predmete i tajne podatke i odavala ih kriminalnoj grupi Aleksandra Mijajlovića, nezvanične su informacije “Vijesti”.

Nekadašnji šef kontraobavještajne zaštite Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Spičanović, bivši pomoćnik direktora Uprave policije Pavićević, policajac Lazović, tužiteljka Nastić i Mijajlović prije dva dana su, s lisicama na rukama sprovedeni, najprije u prostorije SPO.

Vijestima je rečeno da su službenici SPO na više lokacija pretresali stanove i druge objekte obuhvaćene istragom.

Prema istim informacijama, od uhapšenih je oduzeto više automobila.

Tužiteljka, policajci i biznismen juče su saslušani i u Specijalnom državnom tužilaštvu, po čijem nalogu je otvorena istraga zbog sumnje da je ta grupa djelovala mimo zakona.

Nakon saslušanja sprovedeni su u betonjerku podgoričke policije.

Tužiteljka Nastić sestra je od strica uhapšenog Mijajlovića, a Lazović je bratanić Zorana Lazovića, nekadašnjeg pomoćnika direktora Uprave policije, pritvorenog zbog optužbi da je pomagao kavačkom kriminalnom klanu.

Izvori “Vijesti” tvrde da su u sklopu velike operacije saslušani i bivši načelnik nikšićke policije Tihomir Goranović, nekadašnji direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša i Jakša Backović, koji je svojevremeno rukovodio policijskom Grupom za suzbijanje visokotehnološkog kriminala.

Prema tim informacijama, pred specijalnim policajcima izjave su dali i bivši predsjednik Upravnog odbora Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja (PIO) i nekadašnji funkcioner Bošnjačke stranke Alija Košuta, i bivši službenik Ministarstva zdravlja Aleksandar Klimović.

“Vijestima” je rečeno da je ta grupa osumničena da je počinila navodno niz krivičnih djela iz nadležnosti SDT-a.

“U pitanju je samo prvi talas hapšenja koji će se nastaviti”, rekao je sagovornik lista.

Mijajlović i ranije hapšen

Mijajlović je označen kao šef kriminalne organizacije koja se tokom 2019. do 2021. bavila švercom cigareta.

Specijalno državno tužilaštvo u junu ove godine predalo je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici optužnicu protiv njega i ostalih optuženih za međunarodni šverc duvanskih proizvoda.

U spisima SDT-a s početka istrage, navodi se da je samo za oko godinu dana kupio i organizovao prevoz bar 60.000 paketa cigareta iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Ti duvanski proizvodi, kako piše, potom su preko barske luke, završavali na ilegalnom tržištu Crne Gore i drugih država, prenose Vijesti.

Iz tužilaštva tada nisu naveli vrijednost tih cigareta.

Radi poređenja, nadležni su ranije saopštili da 165.612 paketa cigareta zaplijenjenih u Slobodnoj zoni Luke Bar, vrijedi oko 122 miliona eura.