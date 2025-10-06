SDT smatra da je Mijajlović, od 2018. do 2024. godine, direktno kreirao uređivačku politiku brojnih medija u državi, a nekima je navodno davao i upute kako tekstovi treba da izgledaju i koliko treba da se “drže na naslovnim stranama”.

Biznismen Aleksandar Mijajlović godinama je navodno kreirao mrežu medija isključivo kako bi se, preko odanih novinara i medijskih platformi, obračunavao sa neistomišljenicima iz političkog i bezbjednosnog vrha i crkve, ali i uticao na političko-bezbjednosne prilike u državi.

Specijalno državno tužilaštvo sumnja da su Mijajloviću u tome direktno pomagali osumnjičeni visoki policijski i funkcioner tajne službe Drago Spičanović, Milovan Pavićević i Vladan Lazović, kao i njegova sestra od strica, tužiteljka Andrijana Nastić, odavajući mu obavještajne i podatke označene stepenom tajnosti, pišu Vijesti.

Organizator kriminalne grupe od okrivljenih članova, kako sumnja SDT, godinama je na dnevnoj bazi dobijao i podatke dobijene mjerama tajnog nadzora, sadržinu brojnih presretnutih razgovora, a navodno je imao uvid i u obavještajne podatke i snimke Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB).

SDT smatra da je Mijajlović, od 2018. do 2024. godine, direktno kreirao uređivačku politiku brojnih medija u državi, a nekima je navodno davao i upute kako tekstovi treba da izgledaju i koliko treba da se “drže na naslovnim stranama”.

“Vijesti” saznaju da SDT sumnjiči Mijajlovića da je medijima direktno prosljeđivao podatke koje je dobijao od okrivljenih funkcionera javne i tajne policije i tužiteljke Nastić, kako bi kreirao javno mnjenje, stvarajući negativnu medijsku sliku, i diskreditujući političare, crkvene velikodostojnike i brojne pojedince i neistomišljenike, ali i rušio sistem bezbjednosti.

Dokazi SDT-a ukazuju na to da je u više navrata Mijajlović slao podatke, fotografije, dijelio teme, ali i predloge za sagovornike za tekstove, i naređivao Milovanu Pavićeviću, dok je bio šef policije u Podgorici, kada i kako da šalje policijska saopštenja.

Sudeći prema obimnoj dokaznoj građi SDT-a, biznismen je za veoma kratko vrijeme mogao da sazna lične podatke građana iz zaštićenog policijskog sistema, ali je imao i direktan uvid u to šta se dogovaralo oko ustoličenja mitropolita Joanikija u skupštinskoj “gluvoj sobi”, a dobijao je i direktne podatke sa kolegijuma Uprave policije.

SDT sumnja da je okrivljeni Drago Spičanović, u vrijeme dok je bio pomoćnik direktora UP Veselina Veljovića, šefu organizovane kriminalne grupe dostavljao podatke o učesnicima i preciznom broju okupljenih na litijama, koje je Srpska pravoslavna crkva organizovala krajem 2019. i tokom 2020. zbog usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti.

Od njega je Mijajlović navodno imao saznanja i ko je sve saslušavan u Specijalnom tužilaštvu u vrijeme dok je tom institucijom rukovodio Milivoje Katnić, a Spičanović ga je, prema dokazima SDT-a, obavještavao i o službenim radnjama kolega u policijskim predmetima. Koliko je obavještajna mreža Mijajlovića bila “operativna” najbolje pokazuje podatak SDT-a da je po nalogu biznismena okrivljeni Spičanović naređivao kolegama da mu dostavljaju podatke i da prate političare i sveštenike u periodu prije, ali i nakon pada Demokratske partije socijalista na izborima u avgustu 2020.

Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici odredio je sinoć pritvor biznismenu Aleksandru Mijajloviću i bivšem šefu kontraobavještajne službe Dragu Spičanoviću. Okrivljenim službenicima policije Milovanu Pavićeviću i Vladanu Lazoviću određen je kućni pritvor, dok je višoj državnoj tužiteljki Andrijani Nastić oduzet pasoš i ima obavezu javljanja policiji. Njih petoro uhapšeno je u petak, prenose Vijesti.

Da Mijajlović nije imao uticaj samo na medijski prostor u Crnoj Gori pokazuju i brojne poruke i dogovori koje je imao sa prvim ešalonom političara iz DPS-a. Kako sumnja SDT, Mijajlović se sa jednim poslanikom DPS-a u ljeto 2022. godine dogovarao i o bojama tokom izrade sajta “Mportala”, čiji je neformalni vlasnik, gdje je tražio preciznu oznaku boja DPS-a, kako bi portal imao jednobrazni kolor sa nekada vladajućom partijom.

Po nalogu Mijajlovića, poslanik čije je ime poznato Vijestima navodno je kreirao i mrežu botova i stranica na društvenim mrežama, gdje su za kratko vrijeme te godine na Tviteru i Fejsbuku stvorili, kako su napisali u jednoj od poruka, “solidnu vojsku...” Tužioci navode da su utvrdili precizan način propagande - prva linija je kretala od stranica “Joksim” i “Radosav Vrbica”, a potom su sa tih naloga preko medijskih platformi i mreže botova kreiralo javno mnjenje, s ciljem rušenja sistema bezbjednosti ili diskreditacije političara, sveštenstva i drugih neistomišljenika Mijajlovića i njegove krimi ekipe.

Biznismen je navodno usko sarađivao i sa brojnim političarima DPS-a, sa kojima je, prema SDT-u, prebrojavao glasove i dogovarao se o tome ko sve smije ili ne da izađe na parlamentarne izbore 2020. SDT navodi da je imao i brojne prepiske sa funkcionerima te partije i policajcima, sa kojima se dogovarao o tome koga da 30. avgusta 2020. pošalju u radne zadatke, van mjesta prebivališta, kako bi ih spriječili da glasaju, jer su sumnjali da nijesu za njihovu opciju.

Prema SDT-u, poseban fokus je imao na zaposlenima u kompanijama “Bemax”, “Genex”, ali i sa njima povezanim firmama, pa su Mijajlović i neki političari znali “u glavu” kako ko glasa i da li možda neko iz njihovih porodica ide na litije...

U prebrojavanju glasova navodno je imao svesrdnu pomoć okrivljenih policajaca, koji su iz policijskog sistema slali lične podatke ljudi za koje se Mijajlović interesovao, a podatke je obično dobijao u veoma kratko roku.

“Odmah”, “Brzo šaljem”, “Evo, sad ću”, “Provjeravam”..., obično su, prema dokazima SDT-a, tako odgovarali policajci Mijajloviću, a potom slali podatke o građanima nakon što su u sistem policije ulazili preko šifri kolega iz UP-a.

SDT i službenici SPO-a tokom rada u ovom predmetu pronašli su i druge materijalne dokaze, koji potvrđuju ove tvrdnje i sumnje.

Osim za parlamentarne, isto je, kako sumnja SDT, Mijajlović činio i uoči izbora u Šavniku, Danilovgradu i Beranama. Mijajlović i tadašnji šef policije u Podgorici imali su i uvid u biračke spiskove Danilovgrađana kako bi biznismen imao presjek ko iz tog grada radi u “njegovim kompanijama”. Spiskove su zajedno “češljali” sa tadašnjim liderima DPS-a u Danilovgradu, pišu Vijesti.

Zbog odanosti, Mijajlović je nekim funkcionerima DPS-a navodno kupovao telefon, dogovarao se o predizbornom asfalitiranju u nekim selima nadomak Podgorice, a pojedini predsjednici opština iz te partije su preko Mijajlovića blatili političke oponente.

Da je kriminalna organizacija Mijajlovića imala uticaj i u pravosuđu vidi se iz brojnih poruka, koje je razmjenjivao sa okrivljenom tužiteljkom Andrijanom Nastić, koja mu je sestra od strica.

Nastić krajem 2021. godine, dok je još bila u Osnovnom državnom tužilaštvu, obavještava Mijajlovića o prilikama unutar te institucije, kao i o tome kako je ko glasao tokom internog izbora vršioca dužnosti rukovodioca ODT Podgorica. Imala je zadatak, kako smatra SDT, da pojašnjava i dostavlja informacije o kadrovskim rješenjima unutar tužilaštva, kao i informacije sa kolegijuma ODT-a Podgorica.

Ona ga navodno obavještava o brojnim predmetima u ODT-u Podgorica, a nakon napredovanja i o predmetima formiranim u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. SDT sumnja da je ona u Mijajlovićevoj kriminalnoj organizaciji imala zadatak da dostavlja informacije, a vjeruje se da je slala i podatke dobijene mjerama tajnog nadzora tokom istrage pokušaja ubistva kada je ranjen sin Ranka Radulovića.

Ona je, kako vjeruje SDT, otkrila tajni podatak da je na Radulovića pucao Stefan Koprivica, sin bivšeg policijskog funkcionera Duška Koprivice.

Podatke sa mjera tajnog nadzora slao je i okrivljeni Vladan Lazović, dok je kao službenik UP bio raspoređen u Specijalnom policijskom odjeljenju.

Iako je znao da je odavanje operativnih i obavještajnih podataka štetno po funkcionisanje bezbjednosnog sistema, on je navodno u više navrata Mijajloviću slao tajne podatke o akcijama policije i informacije o tome kada policija ide u kontrole skladišta cigareta Luke Bar.

Saopštavao mu je i tajne podatke o osobama koji su pod mjerama tajnog nadzora.

Tajne podatke ko je pod prismotrom policije ili na mjerama tajnog nadzora navodno je slao i okrivljeni Drago Spičanovišć u više navrata.

Nakon saslušanja osumnjičenih pred sudijom za istragu, Mijajlovićev branilac, advokat Zoran Piperović, novinarima je kazao da je u pitanju “operacija da Demokrate isključe Mijajlovića iz socijalnog života”.

“Što se tiče inkriminacije, organizovana kriminalna grupa se sastoji u tome da Aco Mijajlović preko portala na koje ima uticaj vrši pritisak na konkurenciju, da bi se promijenila biračka volja, da banalizujem, da ogovara pojedine ili pojedinu političku organizaciju, da mijenja volju birača, da se bori protiv konkurencije, dakle ne karikiram, to piše, i da je cilj OKG upravo to. Dakle, ovdje se država stavila u ulogu nekoga ko treba da promoviše vrijednosti za koje država misli da treba da budu, da nema političke konkurencije, da svi misle da jedna vjerska zajednica treba da bude, da nema druge”, kazao je Piperović novinarima ispred Višeg suda u Podgorici.

“Od sto poruka koje je poslao Spičanoviću, u 95 poruka je tražio da mu da broj registracije automobila koje je dok je on bio u vožnji, prošlo pored njega ili pregazilo punu liniju, ili preticalo na punu liniju, ili s blinkerima, nema prava na blinkere, jer je rekao, interesuje me da li je tu neko od državnih činovnika. Snimao je to i sve je snimano, to je već bilo izašlo na portalu... Kakve su to tajne? Čak je do detalja rekao zašto je tražio za svaku pojedinu registraciju”, dodao je on.