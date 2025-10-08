Bivši policijski funkcioner Milovan Pavićević u kontinuitetu je radio po nalogu Aleksandra Mijajlovića - prebirao biračke spiskove, prilagođavao policijska saopštenja po želji tog optuženog biznismena, javljao mu ko ide na litije, ko je na spisku za hapšenje...

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prema istim informacijama, taj nekadašnji pomoćnik direktora Uprave policije po Mijajlovićevom nalogu praznio je lokale u kojima su se okupljali, kako piše, oni koji su se protivili Zakonu o slobodi vjeroispovijesti, ali ga i informisao o policijskim akcijama, navode Vijesti.

To piše u spisima Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) koje sumnjiči Pavićevića da je, u vrijeme dok je bio načelnik podgoričkog Centra bezbjednosti, po nalogu organizatora kriminalne organizacije, odnosno Mijajlovićevom i politički djelovao tokom paralmentarnih izbora 2020. godine...

“Davao saopštenja za javnost u interesu kriminalne organizacije, a u ime Uprave policije, i preduzimao druge radnje po nalogu organizatora”...

Po nalogu SDT-a Pavićeviću su 3. oktobra službenici Specijalnog policijskog odjeljenja stavili lisice na ruke.

U istoj akciji slobode su lišeni Mijajlović, nekadašnji pomoćnik direktora Uprave policije Drago Spičanović, policajac Vladan Lazović i viša državna tužiteljka Andrijana Nastić, pišu Vijesti.

Tri dana kasnije po nalogu specijalnih tužilaca uhapšen je i nekadašnji ministar odbrane Predrag Bošković.

Tu kriminalnu grupu specijalni tužioci terete za stvaranje kriminalne organizacije, zloupotrebu službenog položaja, odavanje tajnih podataka, kao i da su, između ostalog, kroz odlučivanje o trajanju radnog odnosa u firmama povezanim sa kriminalnom organizacijom, uticali na ostvarivanje biračkog prava građana...

Svi su negirali krivicu, a nakon saslušanja kod sudije za istragu iza rešetaka su poslati Mijajlović i Spičanović, kućni pritvor određen je Pavićeviću i Lazoviću, a tužiteljki Nastić naloženo je da se povremeno javlja policiji.

Funkcioner Demokratske partije socijalista, Predrag Bošković, juče je nakon saslušanja kod sudije za istragu pušten da se brani sa slobode. Izrečena mu je mjera obaveznog javljanja policiji.

Nastić je juče suspendovana odlukom Tužilačkog savjeta.

VOZILA, ZASTAVE, BAKLJE...

Pavićevića terete i da je imao zadatak da po nalogu organizatora kriminalne organizacije, politički djeluje tokom parlamentarnih izbora 2020. godine, što proizilazi iz komunikacije, između ostalog, i ostvarene 28. avgusta 2020. godine.

“Kada okrivijeni Milovan Pavićević okrivijenom Aleksandru Mijajloviću šalje poruku: ‘Mislim da ćemo do 30., tokom sl. nedelje kad bude predsjednik imao završne aktivnosti u PG organizovati što više vozila, zastava, baklji”...

Tužioci su evidentirali poruke od 24. juna 2020. godine, kada je Mijajlović poslao Pavićeviću da tog dana u 12 sati “češljamo spiskove Danilovgrađana koji rade kod nas”...

Tvrdi da je to činio sa čelnicima danilovgradskog odbora Demokratske partije socijalista...

Tužioci konstatuju da osnovana sumnja da je Pavićević imao zadatak da organizatora obavještava o lišenjima slobode lica koja su prisutna na protestnim skupovima pokrenutim protiv usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti širom Cme Gore, tzv. litija, proizilazi iz komunikacije koju su ostvarili i 17. septembra 2020. godine.

Tog dana Pavićević je Mijajloviću poslao poruku: “Ivanović Bojan određena istraga... U Spuž je litijaš”...

Terete ga i da je Mijajloviću pribavio korist, tako što je 12. februara 2021. godine, protivpravnim iskorišćavanjem službenog položaja, suprotno Zakonu o unutrašnjim poslovima, Mijajloviću dostavio podatke o akciji Uprave policije kodnog naziva “Prenoćište”.

“Na način što je organizatoru kriminalne organizacije, okrivljenom Aleksandru Mijajloviću, poslao poruku da Uprava policije i Uprava za inspekcijske poslove, planiraju da izvrše kontrolu većeg broja stranih državljana, oko prijave boravka i dr.

“...U velikoj kući koja se nalazi preko puta Doma zdravlja u Zagoriču, i tako organizatoru omogućio da dobije podatak kojim Uprava policije raspolaže, a koje, kao neovlašćeno lice nije smio dobiti”...

“Čime je okrivljeni Milovan Pavićević izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja”...

PJESMA PRAZNILA LOKAL

Iz komunikacije Mijajlovića i Pavićevića specijalni tužioci došli su do dokaza da je bratu optuženog biznismena smetalo što u lokalu nadomak njegovog stana puštaju pjesmu “Ne damo svetinje”, zbog čega je ovaj od tadašnjeg načelnika podgoričkog Centra bezbjednosti tražio da isprazni taj kafić, što je ovaj i učinio...

Specijalni tužioci tvrde da poruke koje su Mijajlović i polciijski funkcioner u kontinuitetu razmjenivali dokazuju da je Pavićević radio po nalogu tog šefa kriminalne organizacije, javljaju Vijesti.

Kafanu su praznili 19. jula 2020. godine, kada okrivijeni Aleksandar Mijajlović proslijeđuje okrivijenom Pavićeviću poruku koju je dobio od “Mićka”: “Imaš li koga da pošalješ u našu zgradu od policajaca ... Da kazni kafanu ‘2 promila’.. S pjesmom što ne daju svetinje... Je*a im pas mater”..

Uz to, Mijajlović policajcu šalje i pojašnjenje: “U Profesorsku zgradu đe je Master... Ovo mi brat poslao”...

“Završavamo... Poslat ću moje da ih istresu, inspekcije kažnjavaju, ali dok oni dođu prije će kući otić”, odgovorio mu je tadašnji šef podgoričke policije.

U nastavku komunikacije, Mijajlović mu se zahvaljuje i dodaje: “Tako je. Alo neka znaju da im se dolazi”, nakon čega mu je policajac odgovorio:

“Sad ide interventna dao sam nalog da sve goste pretresu, ako se gazda bude bunio da ga privedu u centar”.

Nakon što mu je Mijajlović odgovorio: “Ti si kralj”, Pavićević piše: “Vidi brate, moramo odlučno na svim frontovima i jasno im slati poruke”.

Policajac po izvršenom nalogu izvještava navodnog šefa kriminalne organizacije što su policajci uradili: “Ispraznili lokal, gazda bio miran. Zatvara lokal”.

Kako je šef pisao saopštenja

Nakon što je 15. oktobra 2020. godine tridesetsedmogodišnji J. A. iz Turske poginuo na gradilištu zgrade u Master kvartu, Mijajlović je tražio, a policijski funkcioner pristao, da ih ne pominje u saopštenju. To pokazuju poruke koje su međusobno razmjenjivali, a iz kojih proizilazi da je Pavićević imao zadatak da daje saopštenja za javnost u interesu kriminalne organizacije, a u ime Uprave policije.

Tužioci sumnje temelje i na prepiskama od tog dana, kada Pavićević šalje Mijajloviću: “Sa zgrade Bemaksa koja je u izgradnji pored Novog studenskog doma, pao je radnik J. A. 1983 god. turski državijanin. Isti smrtno stradao po izjavi dr. Kalač Maje koja je sa ekipom HMP na licu mjesta. Uviđajne radnje u toku”...

Podgoričanin mu objašnjava da je radnik pao preko tri zaštitne ograde i da nikome nije jasno kako.

“Nije to Bemax nego ovo u Master kvartu... Ako može samo da izbjegneš ime zgrade ili nešto.... Daću ti ja ime firme u kojoj je zaposlen”, poslao je Mijajlović policijskom funkcioneru, na šta je ovaj odgvorio: “Ok, završit ćemo”.

Nakon nekoliko minuta, Mijajlović je poslao Pavićeviću gotovo “saopštenje”:

“Y. A. (38), državljanin Turske, firma Intellize mont... Sa zgrade koja je u izgradnji pored Novog studentskog doma pao je radnik J. A. 1983 god. turski državijanin, zaposlen u firmi Intellize mont. Isti smrtno stradao po izjavi dr. Kalač Maje koja je sa ekipom HMP na licu mjesta. Uviđajne radnje u toku”, napisao je tadašnjem šefu podgoričke policije Mijajlović i pitao ga: “Ako može ovako bilo bi najbezbolnije”, na što mu Pavićević odgovara: “Može naravno”...

Sumnje da je radio po Mijajlovićevom nalogu potcrtavaju i Pavićevićevi odgovori: “Završavamo”, “Primljeno k znanju”, “Vidi brate, moramo odlučno na svim frontovima i jasno im slati poruke”. Saopštenje mu je diktirao i 7. septembra 2020. godine: “Kažu mi novinari (naši) da je dobro da se zvanično objavi da je sinoć u City kvartu priveden onaj što je pucao iz startnog pištolja... Da se razbije priča IN4S i Borbe.... Kako se pucalo, a policija čuvala skup”, na koje poruke okrivljeni Milovan Pavićević odgovara okrivljenom Aleksandru Mijajloviću porukom sadržine: “Da, da”.