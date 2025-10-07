Specijalno državno tužilaštvo prvi put se oglasilo nakon posljednje velike akcije u kojoj su uhapšeni bivši funkcioneri policije, tužiteljka, nekadašnji ministar odbrane... koji se terete da su djelovali u kriminalnoj organizaciji Aleksandra Mijajlovića.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da su naredili sprovođenje istrage protiv okrivljenih Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Milovana Pavićevića, Vlada Lazovića, Adrijane Nastić i Predraga Boškovića jer je iz elektronskih, materijalnih i personalnih dokaza koje je, zajedno sa Specijalnim policijskim odjeljenjem prikupilo u izviđaju, utvrdilo da postoji osnovana sumnja da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije. Oni se se tek nakon par dana oglasili saopštenjem u kome su istakli zbog čega je došlo do njihovog hapšenja.

Mijajlović je, ističe SDT, učinio i produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja, Spičanović i produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja i krivično djelo odavanje tajnih podataka, Lazović i dva krivična djela odavanje tajnih podataka, Pavićević i krivično djelo zloupotreba službenog položaja, a Nastić i za krivično djelo odavanje tajnih podataka.

“Predmet istrage je to što postoji osnovana sumnja da je Mijajlović sa za sada nepoznatim licima, organizovao kriminalnu organizaciju čiji pripadnici su postali ostali okrivljeni i druga, za sada nepoznata lica, koja je djelovala u Crnoj Gori, u periodu od 2018. do februara 2024.godine, imala je za cilj vršenje krivičnih djela zloupotreba službenog položaja i odavanje tajnih podataka, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, pri čemu je svaki pripadnik imao unaprijed određen zadatak i ulogu, a u djelovanju kriminalne organizacije je postojala spremnost za primjenu nasilja i zastraživanja i koristile su se privredne i poslovne strukture, a postojao je uticaj kriminalne organizacije na političku i izvršnu vlast, sredstva javnog informisanja i druge važne ekonomske i društvene činioce”, navodi SDT.

Iz prikupljenih dokaza, ističe SDT, posebno proizilazi osnovana sumnja da je okrivljeni organizator, preko okrivljenih koji su zaposleni u državnim organima, i to okrivljeni Spičanović kao pomoćnik direktora Uprave policije i službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost, okrivljeni Lazović, kao službenik Specijalnog policijskog odjeljenja i Odsjeka za obezbjeđivanje stranih štićenih ličnosti Uprave policije, okrivljeni Milovan Pavićević, kao načelnik Centra bezbjednosti Podgorica Uprave policije, ili su nosioci javnih funkcija, okrivljena Adrijana Nastić, kao državna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici i Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, a okrivljeni Predrag Bošković kao koordinator za opštinu Bijelo Polje političke partije DPS za praćenje Parlamentalnih izbora 2020.godine.

“Oni su protivpravno iskorišćavali svoje položaje i ovlašćenja, pribavljao tajne i druge podatke i kroz formiranje i neformalno upravljanje mrežom medija uticao na uređivačku politiku M portal, ETV, CDM, Standard, Pobjeda, Portala analitika, Antena M, koristio takve podatke za kreiranje javnog mnjenja, stvarajući sliku isključivo u cilju suzbijanja konkurencije, za ličnu i profesionalnu diskreditaciju svih lica, vjerskih i političkih organizacija i privrednih subjekata, čije mišljenje i djelovanje je u suprotnosti sa ciljevima i interesima kriminalne organizacije i sa njom povezanih lica, ali i da kroz odlučivanje o trajanju radnih odnosa pojedinih zaposlenih u privrednim društvima povezanim sa kriminalnom organizacijom utiče na ostvarivanje biračkog prava građana Crne Gore na izborima”, navodi SDT.

U odnosu na navode pojedinih javnih ličnosti, medija i drugih subjekata da je pokretanje konkretnog krivičnog postupka „brutalan atak“ na slobodu medija i slobodu izražavanja, SDT ističe da je jedan od fakultativnih uslova za postojanje krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, predviđen Krivičnim zakonikom Crne Gore, da postoji uticaj kriminalne organizacije ili njenog dijela na sredstva javnog informisanja, a iz dokaza prikupljenih u izviđaju je utvrđeno da postoji osnovana sumnja da su okrivljeni učinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, zloupotreba službenog položaja, odavanje tajnih podataka, odnosno krivična djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore, protiv službene dužnosti i javnog reda i mira, pa je dužnost Specijalnog državnog tužilaštva, prema Zakoniku o krivičnom postupku, da protiv njih preduzme krivično gonjenje sprovođenjem istrage.

“Uostalom, stanovište Specijalnog državnog tužilaštva potvrdio je i Viši sud u Podgorici, jer je sudija za istragu okrivljenom organizatoru A.M. i okrivljenom D.S., kojem se stavlja na teret da je, na zahtjev organizatora, preduzeo 14 radnji zloupotrebe službenog položaja i radnju odavanja tajnih podataka, na predlog specijalnog i državnih tužilaca, odredio pritvor, a ostalim okrivljenima, povodom predloga za određivanje pritvora, odgovarajuće mjere nadzora (zabrana napuštanja stana, obaveza javljanja Upravi policije, oduzimanje putne isprave) a pritvor i druge mjere procesne prinude mogu se po Zakoniku o krivičnom postupku odrediti samo ako postoji osnovana sumnja da su okrivljeni učinili krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti, zbog kojih se traži određivanje pritvora, odnosno izricanje mjera nadzora”, dodaje SDT.

Konačno, Specijalno državno tužilaštvo je o pokretanju i stanju postupka obavijestilo javnost onda kada su završene sve planirane i započete radnje dokazivanja u ovoj fazi postupka, posebno što je postupak do 5. oktobra bio tajan, kad je skinuta oznaka tajnosti.