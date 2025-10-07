Tužilački savjet je na današnjoj sjednici odlučio da se Andrijana Nastić, državna tužiteljka u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, privremeno udalji sa dužnosti.

Izvor: MINA

To je odlučeno jer je protiv nje "pokrenut krivični postupak za djelo koje je čini nedostojnom za vršenje tužilačke funkcije", saopštio je Tužilački savjet, prenose Vijesti.

Ona je uhapšena prošlog petka, u akciji Specijalnog državnog tužilaštva i Specijalnog policijskog odjeljenja, u kojoj su tada uhapšeni i njen brat od strica - biznismen Aleksandar Mijajlović i bivši visoki policijski funkcioneri Milovan Pavićević, Drago Spičanović i Vladan Lazović.

Odlukom suda joj je oduzet pasoš i ima obavezu javljanja policiji.