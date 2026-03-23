Pavićević je, pred tročlanim vijećem kojim predsjedava sudija Veljko Radovanović, pojasnio da svoja saznanja u vezi ulaska Belivuka i Miljkovića u Crnu Goru dijeli na dva nivoa.

,,Da je došlo do makar pokušaja likvidacije državljana Srbije Veljka Belivuka i Marka Miljkovića na tivatskom aerodromu 2021. godine, sigurno je da bi se radilo o terorističkom aktu, jer bi se djelo izvršilo u aerodromskoj zgradi. Imali smo operativne podatke da je suprostavljena organizovana kriminalna grupa imala namjeru da ubije Belivuka i Miljkovića za 700.000 eura", saopštio je danas pred Višim sudom bivši načelnik Centra bezbjednosti Podgorica, Milovan Pavićević, koji je saslušan kao svjedok u postupku koji se vodi protiv nekadašnjeg visokog policijskog funkcionera Zorana Lazovića, bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i suspendovanog tužioca Saše Čađenovića.

Pavićević je, pred tročlanim vijećem kojim predsjedava sudija Veljko Radovanović, pojasnio da svoja saznanja u vezi ulaska Belivuka i Miljkovića u Crnu Goru dijeli na dva nivoa.

,,Prvi je da sam 16. januara 2021. godine obaviješten od strane načelnika beogradske policije Veselina Milića kako oni imaju saznanja da su Belivuk i Milljković rezervisali avionsku kartu za Tivat i da se radi o bezbjednosno interesantnim licima. Rekao sam mu da ću o tome obavijestiti Milorada Žižića, tadašnjeg šefa Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala", ispričao je Pavićević, javlja Pobjeda.

Potom mu je, kako je rekao, Milić poslao poruku na What’s upp aplikaciji gdje mu je dostavio podatke o datumu i vremenu polaska, broja leta i kada će sletjeti u Tivat.

,,Istu poruku sam proslijedio Miloradu Žižiću kako bi blagovremeno preduzeli policijske mjere i radnje", naveo je on i ponovio da je to bilo 16. januara 2021. godine.

Pavićević je kazao da ga je dan kasnije ponovo nazvao Veselin Milić iz Beograda, kako bi se informisao da li su dvojica srpskih državljana da li su locirani, da li se prati njihovo kretanje i da li su pod policijskim nadzorom.

,,Shvatio sam da je kolegama iz Srbije to bitno, da se prate ta lica. Prenio sam mu da je to nadležnost Odsjeka na čijem je čelu Žižić", dodao je svjedok Pavićević, piše Pobjeda.

On je istakao da su inspektori CB Podgorica došli do operativnih saznanja da se na Belivuka i Miljkovića sprema likvidacija, pri povratku u Beograd, o čemu je obavijestio tadašnjeg pomoćnika direktora Uprave policije, Zorana Lazovića.

,,Plan je bio da ih likvidiraju prilikom čekiranja karte. Prioritet je bio Belivuk, a za Miljkovića ako se “zakači”, za iznos od 700.000 eura. Zbog toga je urgentno bilo da se kolege sastanu i dogovore plan aktivnosti u cilju sprečavanja likvidacije", naglasio je svjedok.

Pavićević je pojasnio da je otežavajuća okolnost bila ta što su se u tom periodu vodile paralelne policijske aktivnosti u vezi sprečavanja ubistva jednog od vođa kavačkog klana Slobodana Kašćelana, za šta su pripadnici suprostavljene grupe obezbijedili 500.000 eura.

Pored toga, kako je kazao, kolege su radile na suzbijanju likvidacije Marka Ljubiše Kana.

,,Pripremale si se tri teške likvidacije u istom vremenskom periodu. Cijenim kao bivši načelnik CB Podgorica da su aktivnosti za sve tri planirane likvidacije bile uspješne političko-tužilačke aktivnosti", konstatovao je Pavićević.

Istakao je da je dalja istraga, prema njegovim saznanjima, išla željenim tokom te da su otkrivena lica koja su planirala likvidaciju, štek stanovi u Podgorici i Tivtu, novac, vozila, oružje i municija…

Operativne podatke o planiranoj likvidaciji Belivuka i Miljkovića, kako je objasnio, dobijao je od tadašnjih saradnika Miloša Vučinića, Srđana Koraća i Aleksandre Mihailović.

Govoreći o skidanju zabrane ulaska dvojice srpskih državljana, Pavićević je rekao da mu nije bilo poznato da li je u odnosu na Belivuka i Miljkovića bila stavljena notifikacija o zabrani ulaska, ali ni to da je ta mjera bila kasnije skinuta.

Objasnio je da treba praviti razliku između rješenja o zabrani ulaska u CG nekim licima od tzv. operativnih i internih aktivnosti koji se tiču elektronske notifikacije, kao što je bio ovdje slučaj.

,,Ova elektronska notifikacija služila je za praćenje i kontrolisanje lica za koja postoje operativni podaci da su pripadnici OKG ili da su BIL. Tu smo svrstavali i pripadnike navijačkih grupa. Tu bih izvukao paralelu - crnogorska policija nije znala za boravak Belivuka i Miljkovića u oktobru 2020. godine kada su ubijena dva crnogorska državljanina jer su oni tada ilegalno ušli u Crnu Goru i ilegalno izašli", utvrdio je on.

Smatra da je bila poželjna aktivnost da se Belivuku i Miljkoviću omogući ulazak u Crnu Goru, kako bi se procesuirao predmet.

,,Poznato mi je iz izjašnjenja Lazovića i Žižića da su Belivuk i Miljković bili nadzirani dok su bili u CG. Ja kao policajac smatram da oni nijesu mogli predstavljati prijetnju po unutrašnju bezbjednost države, jer su bili 24 sata pod policijskom kontrolom", naveo je on.

Uoči saslušanja svjedoka Pavićevića, specijalni tužilac Miloš Šoškić zatražio je da se javnost kako bi se sačuvali podaci koji se odnose na operativni rad i na svjedoke saradnike.

Tom prijedlogu usprotivila se odbrana, a optuženi Milivoje Katnić je kazao da tužilac time hoće da sakrije istinu koju će svjedok da kaže.

Nakon toga, sud je odbio prijedlog Šoškića kao neosnovan.

Podsjetimo, Zoran Lazović, penzionisani glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović negirali su optužbe Specijalnog tužilaštva da su zloupotrebom funkcija na kojima su se nalazili činili korist ljudima iz kriminalnih krugova.

Specijalni tužilac Miloš Šoškić bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića tereti da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji su članovi, navodno, postali penzionisani tužilac Katnić, ranije uhapšeni i suspendovani tužilac Saša Čađenović, koji je optužen da je radio za kriminalni kavački klan, i Lazovićev sin Petar, raniji službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Stariji Lazović se, navodno, tereti da je povezan sa skidanjem zabrane ulaska u Crnu Goru kriminalcima iz Beograda, Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, krajem decembra 2020. godine i početkom januara 2021. godine, prenosi Pobjeda.

Tužilaštvo sumnjiči Katnića i da je, koristeći funkciju u SDT-u, kontrolisao da se ne preduzima krivično gonjenje ni protiv vođe kriminalnog kavačkog klana Radoja Zvicera i drugih pripadnika te grupe.

Suđenje se nastavlja 30. marta.