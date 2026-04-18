Automobil izgorio nakon snažne detonacije, ispituje se mogućnost podmetanja

Izvor: Twitter/ Uprava policije Crne Gore/ Screenshot

Policija provjerava kako je sinoć, dva sata nakon ponoći, došlo do požara na automobilu R.P. u zetskom selu Mahala, prenosi portal Vijesti.

Prema nezvaničnim informacijama, nešto poslije dva sata čula se snažna detonacija, nakon koje je vozilo zahvatio požar.

Na licu mjesta obavljen je uviđaj, a istražitelji utvrđuju sve okolnosti ovog incidenta, uključujući i eventualnu sumnju da je požar namjerno izazvan, prenosi portal Vijesti.

Iz policije za sada nema zvaničnih informacija o uzroku eksplozije, dok je istraga u toku i očekuju se detaljniji rezultati, prenosi portal Vijesti.