Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“, Odjeljenja bezbjednosti Podgorica podnijeli su Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv policijskog službenika B.N. (41) iz Bijelog Polja.

"Sumnja se da je B.N. izvršio krivično djelo davanje mita na način što je, dok se nalazio u službenim prostorijama ponudio i obećao mito službenici Stanice policije za bezbjednost saobraćaja, u zamjenu za dostavljanje podataka lica koja su učestvovala u saobraćajnim nezgodama" saopštila je policija.

Protiv njega je, po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeta krivična prijava u redovnom postupku.