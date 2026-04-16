Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Uhapšen je M.G. (30) iz Srbije, koji je osumnjičen za silovanje, saopšteno je iz Uprave policije.

Njega su uhapsili službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“.

Sumnja se da je M.G. silovao žensku osobu dok su se nalazili u jednom iznajmljenom apartmanu.

M.G. je uz krivičnu prijavu priveden postupajućem tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

“Ističemo da je M.G. višestruki povratnik u izvršenju krivičnih djela i prekršaja sa elementima nasilja u Republici Srbiji”, zaključuju iz policije.