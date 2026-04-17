Izvor: MONDO, Lana Stošić

Uprava policije nije odobrila Udruženju prevoznika nove blokade graničnih prelaza koje su bile najavljene za period od 20. do 24. aprila ove godine.

“Povodom nove prijave NVU „Udruženje prevoznika“ kojom su najavljena javna okupljanja za period od 20. do 24. aprila 2026. godine, Uprava policije će, shodno zakonskim ovlašćenjima, donijeti Rješenje kojim se ne dozvoljava održavanje prijavljenih javnih okupljanja u terminima i na lokacijama navedenim u prijavi”, saopštili su iz policije.

Kako su istakli, s obzirom na karakter, vrijeme i način organizovanja blokada kojima bi se u dužem vremenskom periodu uticalo na kretanje robe i usluga, kao i na snabdijevanje privrede i građana, Uprava policije cijeni da bi se ovakvim nastavkom kontinuiranih blokada ozbiljno ugrozila prava i slobode građana, kao i zdravlje ljudi na teritoriji čitave Crne Gore, što bi predstavljalo direktan rizik po privrednu i ekonomsku stabilnost države.

“Uprava policije će u ovoj kao i u sličnim situacijama preduzeti zakonom propisane mjere i radnje protiv svih lica za koja se utvrdi da su postupala suprotno odredbama Zakona”, naglašavaju.

Takođe, iz policije su kazali da su danas, obezbjeđivali odobrena javna okupljanja u organizaciji NVU „Udruženje prevoznika Crne Gore“ na osam lokacija u šest opština, koja su bila prijavljena za period od 14. do 17. aprila 2026. godine, sa trajanjem do 10:00 časova.

“Danas je, nakon završetka odobrenog okupljanja u 10:00 časova, na pojedinim lokacijama od strane učesnika protesta došlo do nedozvoljenog i protivpravnog nastavka protesta i blokade saobraćajnica”, naveli su u saopštenju.

Pored toga, dodaju, učesnici javnog okupljanja su u Rožajama, Bijelom Polju i Tuzima pokušali da produže blokade, kako za teretni tako i za ostale kategorije učesnika u saobraćaju, iako ovakav vid protesta nije prijavljen Upravi policije.

“Kako bi se obezbijedio stabilan javni red i mir, bezbjednost i nesmetano odvijanje drumskog saobraćaja, policijski službenici u ovim opštinama su primjenom policijskih ovlašćenja, bez upotrebe sredstava prinude, sa svih lokacija udaljili lica koja su neovlašćeno blokirala saobraćaj te omogućili dalje nesmetano odvijanje saobraćaja”, kazali su iz policije.

Takođe, od jednog broja osoba su u službenim prostorijama policije prikupljena obavještenja na okolnosti događaja, radi preduzimanja daljih mjera i radnji u skladu sa Zakonom i u saradnji sa nadležnim tužilaštvima.

“Na ostalim lokacijama na kojima je javno okupljanje Udruženja prevoznika održano, protesti su okončani bez narušavanja javnog reda i mira”, zaključuju.