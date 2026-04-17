Uprava policije obaviještena je jutros da je na više mejl adresa, među kojima i mejl adrese medijskih kuća u Crnoj Gori, stigao mejl prijeteće sadržine u kojem se navodi da su u dva objekta tržnog centra u Podgorici, preko puta naselja City kvart, i jednom tržnom centru u Budvi u Mediteranskoj ulici, postavljene eksplozivne naprave koje će biti aktivirane.

" Takođe, danas je policija obaviještena i da je na mejl adrese obrazovnih ustanova pristigao mejl u kojem se navodi da su u nekoliko obrazovnih ustanova u Nikšiću postavljene eksplozivne naprave " piše u saopštenju.

Policijski službenici su sa pomenutim upoznali nadležna tužilaštva i preduzimaju hitne protivdiverzione mjere i preglede ovih objekata.

Dodali su da će sa ishodom postupanja javnost biti upoznata nakon izvršenih aktivnosti službenika Uprave policije.