Udes na putu Nikšić – Podgorica, saobraćaj usporen, nema podataka o povrijeđenima

Izvor: MONDO/Kristina Raičević

U blizini mjesta Drenoštica, na putnom pravcu Nikšić – Podgorica, jutros oko 7 sati dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj se jedno vozilo prevrnulo na krov, prenosi portal Dan.

Prema dostupnim informacijama, do prevrtanja je došlo usljed siline udara, ali iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije nijesu imali podatke o eventualno povrijeđenim osobama.

Saobraćaj na ovoj dionici nije u prekidu, ali se odvija usporeno zbog uviđaja i prisustva nadležnih službi.

Na lice mjesta upućene su ekipe policije i Hitne pomoći, koje preduzimaju dalje mjere i radnje u cilju utvrđivanja okolnosti nezgode.