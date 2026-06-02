FSB je otkrio da su strane obavještajne službe ubacile virus u telefone visokih ruskih zvaničnika. Špijunski softver je tajno prikupljao podatke, prisluškivao razgovore i snimao njihovo okruženje.

Federalna služba bezbijednosti Rusije (FSB) zvanično je saopštila da je otkrila i dokumentovala široko rasprostranjenu akciju stranih obavještajnih službi koje su uspjele da ubace zlonamjerni softver (virus) u mobilne telefone i komunikacione uređaje visokopozicioniranih ruskih državnih funkcionera.

Kako je saopšteno iz Centra za odnose sa javnošću ove tajne službe, opasni špijunski softver korišćen je za tajno prikupljanje podataka, prisluškivanje telefonskih razgovora, ali i za neovlašćeno zvučno i video snimanje okruženja u kojem se nalaze hakovani uređaji, sa jasnim ciljem krađe osjetljivih državnih informacija.

Ruska služba bezbijednosti je posebno naglasila da su strane obavještajne agencije ovaj masovni sajber napad i skriveno skidanje informacija sa mobilnih telefona realizovale koristeći tehničke kapacitete velikih međunarodnih IT korporacija.

FSB pokrenuo krivični postupak i uputio hitno upozorenje

Istražno odjeljenje FSB-a odmah je pokrenulo krivični postupak zbog krivičnih djela neovlašćenog pristupa računarskim informacijama, kao i kreiranja, korišćenja i širenja zlonamjernih kompjuterskih programa prema Krivičnom zakoniku Ruske Federacije.

Iako ruska tajna služba u svom zvaničnom saopštenju nije otkrila imena hakovanih funkcionera niti o kojim stranim službama i IT kompanijama je riječ, poslato je oštro i ozbiljno upozorenje svim zaposlenima u državnom aparatu.

"Diskusija o povjerljivim informacijama putem mobilnih komunikacionih sredstava, kao i u njihovoj neposrednoj blizini, apsolutno je nedopustiva. Sadržaj vaših razgovora može postati poznat trećim licima i izazvati nepopravljive posledice", saopšteno je iz FSB-a.

(Interfax/MONDO)