Na području opštine Nikšić trenutno su aktivne zarazne bolesti kod životinja i to kju groznica i ptičji grip.

Kju groznica potvrđena je na osam gazdinstava, a ptičji grip na dva. Nadležne službe preduzimaju mjere kako bi se spriječilo širenje zaraze, javlja portal RTNK.

Veterinarski inspektor Balša Blečić za RTNK je kazao da kada je riječ o kju groznici u tri slučaja su u pitanju krupna grla stoke, a u pet sitna stoka - ovce i koze.

“Na nekim gazdinstvima urađene su po dvije analize, na nekim su tek počela analiziranja. Uglavnom analize se ponavljaju navrh 21 i 30 dana. U ovom momentu mogu da kažem da su do sada eutanazirana dva grla krupne stoke i 23 grla ovaca i koza”, kazao je Blečić dodajući da imaju slučajeva i obolijevanja stoke od plavog jezika.

Veterinar Petko Mikić za RTNK kaže da su početkom marta u Nikšiću potvrđeni slučajevi ptičjeg gripa.

Bolest je potvrđena na dva gazdinstva.

“Jedan slučaj je potvrđen kod domaće živine - kod kokoške, a drugi je kod divlje ptice-svrake”, kazao je Mikić.

Kako je pojasnio, oba slučaja su u prigradskom naselju Nikšića, koje je, rekao je Mikić, inače migrantska ruta ptica zbog blizine dva jezera.