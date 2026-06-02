Stefan Ćorda nakon oslobađajuće presude Radoslavu Dragijeviću: “Veliki dio optužnice sada je ozbiljno doveden u pitanje”

Radoslav Dragijević je oslobođen optužbi za neprijavljivanje ubistva Danke Ilić i pomoć okrivljenima u sakrivanju njenog tijela. Šta ova odluka znači u daljem postupku protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića? O tome je u emsiji "Uranak" na televiziji K1, govorio advokat Stefan Ćorda, zastupnik Radoslava Dragijevića.

"Srećan sam kao pravni zastupnik što je stigla oslobađajuća presuda za Radoslava Dragijevića. Tužilaštvo sada ima rok od tri dana da se žali na tu odluku", rekao je Ćorda i potom je pročitao dio rešenja oslobađajuće presude:

"Drugostepeni sud ukazuje prvostepenom sudu, ali i nadležnom javnom tužiocu, da je činjenični opis djela u odnosu na okrivljenog Radoslava Dragijevića protivrečan sam sebi i pravno neodrživ. Budući da nema dokaza da je pomogao okrivljenom Srđanu Jankoviću, kao ni svom sinu Dejanu Dragijeviću, ne može se apriori zanemariti neodrživost optužnice u odnosu na okrivljenog Radoslava Dragijevića u ovom dijelu činjeničnog opisa optužnice."

Ćorda je govorio o tome kakve posledice ova odluka može imati na dalji postupak protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića.

"Da budem konkretan, ono što sam rekao jeste da će Srđan Janković i Dejan Dragijević otići na suđenje bez jednog velikog i bitnog dijela optužnice, na šta je ukazao Apelacioni sud, a što je sud u Negotinu usvojio. To se odnosi na cio dio navoda vezan za lišenje života male Danke Ilić, za pomoć i odnošenje tijela sa deponije u kuću u Zlotu uz znanje oca Dragijevića, kao i za ponovno premiještanje tijela i njegov ostanak u napuštenoj kući. Jedan veliki dio optužnice koji se odnosi na manipulaciju tijelom nakon navodnog udarca, o kojem optužnica govori, sada je ozbiljno doveden u pitanje", kazao je advokat.

On je dodao da će ovaj dio postupka, prema njegovom mišljenju, biti pravosnažno okončan.

"Ovaj dio će suštinski biti pravosnažno okončan, verujem u to, sa zaključkom da nema dokaza vezanih za navodnu manipulaciju i premeštanje tela navodno i ubistva male Danke Ilić. Sada optužnica ostaje u delu koji se tiče udarca, uz osporavanje svih tih navoda vezanih za tijelo male Danke, kako tvrdi optužnica. Moram da podsjetim javnost da ne samo da nema DNK tragova, već nema ni tragova na vozilu, niti tragova pored vozila koji bi potvrdili da su oni nesumnjivo tog dana, na tom mjestu i u to vrijeme, kako tvrdi optužnica, ubili malu Danku", rekao je Ćorda.

Ukoliko Više javno tužilaštvo u Zaječaru podnese žalbu sudu u Negotinu, Ćorda objašnjava kakvi su dalji rokovi i kada se može očekivati odluka.

"Zakon propisuje podnošenje žalbe u roku od tri dana i suđenje bi trebalo da počne u nekom kratkom roku. Mislim da ćemo u kratkom roku dobiti konačnu odluku vezano za okrivljenog Radoslava Dragijevića i oslobađajuću presudu zbog nedostatka dokaza. Nadam se da ćemo do suđenju Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću imati konačnu pravosnažnu odluku. Suđenje bi trebalo da počne u roku od 30 dana od trenutka kada pravosnažna odluka stigne u Negotin. To sada zavisi od sudskog vijeća, koje određuje dinamiku postupka", dodao je Ćorda.