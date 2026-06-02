Pojavio se i snimak momenta kada je Rahim Sterling skrenuo sa autoputa i izazvao saobraćajku.
Rahim Sterling (31) bio je jedna od najvećih zvijezda Premijer lige, a sada prolazi kroz najteži period u karijeri. Uhapšen je na jugu Engleske pošto je ustanovljeno da je vozio "Lamborgini" pod dejstvom droge. Skrenuo je sa autoputa i izazvao saobraćajku. Sada je isplivao i snimak toga gdje se vidi kako "leluja" po autoputu.
Srećom, nije udario nikog drugog već je samo oštetio svoj auto i napravio sebi materijalnu štetu. Policija je došla, uhapšen je, mada je brzo pušten pošto je platio kauciju. Iz njegovog tima tvrde "da nema dokaza da je vozio pod uticajem droge", mada policijski izvještaj tvrdi drugačije.
"U četvrtak pre 9 časova ujutru, primili smo dojavu da je Lamborgini udario u barijeru na auto-putu. Nijedno drugo vozilo nije učestvovalo u udesu i nije bilo povrijeđenih. Vozač je bio 31-godišnjak iz Berkšira i uhapšen je pod sumnjom da je vozio pod uticajem droga, kao i da je vozio opasno i da je kod sebe imao drogu iz treće kategorije", saopšteno je iz policije.
Ostaje da se vidi da li će slučaj ići na sud i da li će biti kazne zatvora ili samo novčanih sankcija.
Sterling je prošao kroz omladinski pogon Liveprula, tamo igrao tri godine i onda otišao u Mančester siti. Posle sedam godina je otišao u Čelsi, pa je bio u Arsenalu i prethodnu sezonu završio je u Fejenordu. Njegova karijera krenula je nizlaznom putanjom od kada je otjeran iz Sitija gdje je osvojio četiri titule u Premijer ligi.
Ex-England footballer Raheem Sterling veers his £270k Lamborghini across three lanes while driving erratically on the M3, minutes before crash— Video Forensics (@Video_Forensics)June 1, 2026
He can be seen with what looks to be a balloon filled with 'hippy crack' as he turns back into the inside lane