Novi direktor Gimnazije „Stojan Cerović“ u Nikšiću od danas je profesor Dragan Mijušković, piše RTNK.
Mijušković je na funkciju izabran nakon što je dosadašnjem direktoru nikšićke gimnazije Dušanu Kilibardi istekao mandat.
Mijušković je rođen 1982. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu i srednju školu kao i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje (2010. godine).
Duže od deset godina radio je kao profesor fizičkog vaspitanja u Osnovnoj školi (OŠ) ,,Oktoih” u Podgorici, gdje je sa svojim učenicima ostvario značajne rezultate na lokalnim i državnim takmičenjima.
Od 2023. godine direktor je te obrazovno-vaspitne ustanove i u vrijeme njegovog mandata OŠ ,,Oktoih” je proglašena najuspješnijom obrazovno-vaspitnom ustanovom na Državnom takmičenju u znanju (školska 2023/24. godina).
Od svoje 16. godine uspješno se bavi poslom fudbalskog sudije, nakon čega je preuzeo ulogu fitness trenera za sudije Fudbalskog saveza Crne Gore. Od strane UEFA-e proglašen je za jednog od glavnih fitness trenera u Evropi.
Učesnik je brojnih kurseva koje organizuje Međunarodna fudbalska organizacija (UEFA).
U poslednjih godinu dana obavljao je funkciju vd generalnog direktora Direktorata za obrazovanje i vaspitanje pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.
Oženjen je, otac je troje djece.