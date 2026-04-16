Novi direktor Gimnazije „Stojan Cerović“ u Nikšiću od danas je profesor Dragan Mijušković, piše RTNK.

Izvor: Vlada Crne Gore

Mijušković je na funkciju izabran nakon što je dosadašnjem direktoru nikšićke gimnazije Dušanu Kilibardi istekao mandat.

Mijušković je rođen 1982. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu i srednju školu kao i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje (2010. godine).

Duže od deset godina radio je kao profesor fizičkog vaspitanja u Osnovnoj školi (OŠ) ,,Oktoih” u Podgorici, gdje je sa svojim učenicima ostvario značajne rezultate na lokalnim i državnim takmičenjima.

Od 2023. godine direktor je te obrazovno-vaspitne ustanove i u vrijeme njegovog mandata OŠ ,,Oktoih” je proglašena najuspješnijom obrazovno-vaspitnom ustanovom na Državnom takmičenju u znanju (školska 2023/24. godina).

Od svoje 16. godine uspješno se bavi poslom fudbalskog sudije, nakon čega je preuzeo ulogu fitness trenera za sudije Fudbalskog saveza Crne Gore. Od strane UEFA-e proglašen je za jednog od glavnih fitness trenera u Evropi.

Učesnik je brojnih kurseva koje organizuje Međunarodna fudbalska organizacija (UEFA).

U poslednjih godinu dana obavljao je funkciju vd generalnog direktora Direktorata za obrazovanje i vaspitanje pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Oženjen je, otac je troje djece.