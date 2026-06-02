Preminuo poznati glumac iz serije "Tvin Piks": Umro iznenada u 44. godini, svijet u šoku

Kolege i prijatelji iz svijeta glume oprostili su se emotivnim porukama od Ovena Risa Dejvisa.

Izvor: Youtube printscreen / AKA

Velški glumac Oven Ris Dejvis, domaćoj publici najpoznatiji po ulozi agenta Vilsona u seriji "Tvin Piks: Povratak", iznenada je preminuo u 44. godini.

Njegova smrt šokirala je javnost, a društvene mreže preplavile su emotivne poruke njegovih najbližih, koji su ga opisali kao čovjeka koji je bio "brat mnogima".

Oven je iza sebe ostavio zapažene uloge, a pored "Tvin Piksa", glumio je u Diznijevom hitu "Alisa iza ogledala" i filmu "A Serial Killer’s Guide To Life".

Njegov talenat odveo ga je i na daske čuvenog londonskog Vest Enda, gdje je igrao u poznatim produkcijama kao što su "Čarobnjak iz Oza" i mjuzikl "Mamma Mia!".

Potresno pismo brata: "Preminuo je iznenada, ali prirodno i mirno"

Glumčev brat Rodri potvrdio je tragičnu vijest na društvenim mrežama uz dirljivu posvetu.

"S dubokom tugom moj otac i ja dijelimo vijest da je moj brat, Oven, preminuo. Ova vijest će za mnoge biti veliki šok. Doseg Ovenove ljubavi, prijateljstva i velikodušnosti bio je ogroman. Iako još uvijek postoje neodgovorena pitanja u vezi sa okolnostima njegove smrti, naša saznanja u ovoj fazi su da je Oven preminuo iznenada, prirodno i mirno" stoji u njegovom obraćanju.

Osvrnuvši se na njegovu toplu prirodu, brat je istakao:

" Izliv poruka koje smo primili proteklih nekoliko dana bio je duboko dirljiv i svjedočanstvo je o uticaju koji je imao na toliko života. Oven je imao sreću da ima više od jedne porodice. Pored svoje biološke, izgradio je izvanredne veze, nalik porodičnim, sa mnogim svojim najbližim prijateljima, kolegama i voljenima.

Izuzetno sam ponosan što je, iako je bio moj brat, bio brat i mnogim drugima. Znamo da će ovaj gubitak osjetiti veliki broj ljudi, i nalazimo utjehu u saznanju koliko je bio voljen" zaključio je slomljeni brat.

Suze i sjećanja slavnih koleginica

Ovenov odlazak duboko je pogodio i njegove brojne kolege iz glumačkog svijeta. Glumica Hejli Tamadon (49) uputila mu je poslednji pozdrav na mrežama.

" Slama mi se srce kada čujem da je moj predivni prijatelj preminuo. Ovena su mnogi voljeli. Obasjao bi svaku sobu u koju bi ušao. Imam divne zajedničke uspomene, znamo se toliko godina... ali naše vrijeme zajedno u Los Anđelesu će me uvijek nasmijati. Spavaj mirno, ljubavi moja. Moje srce je uz njegove prijatelje i porodicu, Rodrija i Konveja " riječi su kojima se opraštaju od glumca.

Zvijezda hit serije "Dauntonska opatija", Džoan Frogat, takođe nije mogla da sakrije bol. Njene riječi odjeknule su među fanovima.

"Čini se da nijedna riječ ne može da prenese moje emocije. Toliko mi je žao zbog vašeg gubitka i tuge koju sigurno osjećate. Shrvana sam što smo izgubili našeg predivnog prijatelja. On je bio više od prijatelja, on je bio radost i život i talenat i ljubaznost i zabava i inteligencija, napisala je Džoan. " Bio je sve, i moj mozak ne može da obradi da ga više nećemo zagrliti. Šta bih dala za još jedan zagrljaj. Zauvijek si u našim srcima, cariad (velški izraz za ljubav)."

(Žena Blic / MONDO)