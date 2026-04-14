Službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Centar”, Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, uhapsili su lica osumnjičena za nasilničko ponašanje u jednom ugostiteljskom objektu koje se dogodilo 11. aprila.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, dva strana državljanina su 13. aprila prijavila policiji u Podgorici da su 11. aprila u jednom ugostiteljskom objektu u centru grada fizički napadnuti od strane tri osobe.

"Policijski službenici su odmah preduzeli aktivnosti iz svoje nadležnosti, sproveli niz mjera i radnji i došli do saznanja da je riječ o licima D.J. (22), N.L. (22) i D.K. (23). Od nekoliko lica prikupljena su obavještenja na zapisnik, a sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji se izjasnio da se u radnjama D.J., N.L. i D.K. stiču elementi krivičnog djela nasilničko ponašanje", ističe se u saopštenju.

Kako dodaju, D.J. i N.L. su uhapšeni dok se D.K. potražuje.

"Ističemo da su D.J., N.L. i D.K. lica koja su lišena slobode u Nikšiću upravo dan nakon događaja u Podgorici, 12. aprila, kad je kod njih pronađeno 41 pvc pakovanje kokaina u vozilu. Događaj iz ugostiteljskog objekta u Glavnom gradu policiji je prijavljen 13. aprila nakon čega su istoga dana D.J. i N.L. lišeni slobode zbog nasilničkog ponašanja", zaključuje se u saopštenju UP.