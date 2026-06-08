Čestitke zbog novog životnog poglavlja nisu izostavljene, pa je Marinin profil ispraćen lijepim riječima koje su za njih poželjeli njeni pratioci

Izvor: Instagram printscreen / gagicmaeva

Pjevač Darko Lazić sa bivšom vjerenicom Marinom Gagić ima sina Alekseja koji ovog septembra sijeda u školsku klupu.

Marina je zbog toga istakla koliko je ponosna na svog naslednika, pa je na Instagram profilu podijelila trenutke čiste radosti. Na objavi koju je postavila, bio je njen sin sa kapom na glavi koja ima natpis "diplomirani predškolac". Na majici mu je bio zakačen bedž sa imenom, a srećna mama je sve to pokazala svojim pratiocima.

Pogledajte:

Vidi opis Darkova bivša vjerenica ima veliki razlog za slavlje: Rodila mu sina, a sada se sprema za veliki korak Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / gagicmaeva Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen / gagicmaeva Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram printscreen / gagicmaeva Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram printscreen / gagicmaeva Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen / gagicmaeva Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram printscreen / gagicmaeva Br. slika: 6 6 / 6 AD

Suze u njenim očima zbog ovog momenta i sinovljevog odrastanja nije mogla da sakrije, pa je u opisu objave postavila emotikon koji sugeriše baš na radosnice.

Brojni komentari su se samo nizali, a mnogi su primijetili da je mali Aleksej pokupio najbolje gene i od jednog, i od drugog roditelja. Čestitke zbog novog životnog poglavlja nisu izostavljene, pa je Marinin profil ispraćen lijepim rečima koje su za njih poželjeli njeni pratioci.

"Dijete je srećno, moji računi su plaćeni"

Marina inače svojim objavama na društvenim mrežama sve više privlači pažnju javnosti. Na objavi koju je postavila nedavno, pisalo je sledeće:

"Zabavljanje je sada opciono za mene. Već sam izgradila život za koji sam se molila. Moji računi su plaćeni. Moj dom je miran. Moje dijete je srećno. Ako uđeš u moj život, ne takmičiš se sa drugim muškarcem… takmičiš se sa mirom koji sam stvorila bez njega", pisalo je.

Još Marininih slika pogledajte u galeriji: