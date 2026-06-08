Defanzivac Arsenala Jurijen Timber neće igrati na Mundijalu zbog povrede

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Zvijezda reprezentacije Holandije Jurijen Timber neće igrati na Svjetskom prvenstvu. Zvanično je potvrđeno da će defanzivac Arsenala napustiti mundijalski trening-kamp reprezentacije u Njujorku. On je "rovit" i stavljen na spisak selektora Ronalda Kumana, s obzirom na to da zbog povrede zgloba nije igrao ni u finalu Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena. Iako su ljekari reprezentacije dali sve, standardni štoper Holandije neće moći da zaigra na svom drugom Mundijalu, jer ga je selektor Luj Van Gal vodio na prethodni u Kataru.

Nažalost, Timber je zbog povrede propustio i prethodno veliko takmičenje, Evropsko prvenstvo u Njemačkoj 2024.

Kuman brzo odredio zamjenu

Umjesto njega, na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi od 11. juna igraće Lutšarel Gerjtrojda, desni bek RB Lajpciga koji je prošlu sezonu proveo na pozajmici u Sanderlendu u Premijer ligi. On je bivši igrač Fejenorda, sa kojim je gostovao Partizanu u proleće 2022. godine u utakmici Konferencijske lige.

Holanđani će igrati na Svjetskom prvenstvu u Grupi F, protiv Japana 14. juna, Švedske 20. juna i Japana 25. juna.