Nakon zatvaranja ova dva pregovaračka poglavlja, Crna Gora će imati ukupno zatvoreno 16 poglavlja u pregovorima sa EU od 33 poglavlja u kojima pregovara.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crna Gora bi u ponedjeljak, 15. juna, trebalo da zatvori još dva pregovaračka poglavlja na Međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom (EU) u Luksemburgu.

Riječ je o Poglavlju 2 – Sloboda kretanja radnika i Poglavlju 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, piše RTCG.

Uoči ove međuvladine konferencije, najprije je potrebno da ambasadori zemalja članica daju zeleno svjetlo za održavanje međuvladine konferencije, a očekuje se da će se to dogoditi u petak 12. juna.

Biće ovo treća međuvladina konferencija koju će Crna Gora organizovati u prvoj polovini ove godine, za vrijeme kiparskog predsjedavanja Savjetu EU, koje će ostati upečatljivo za Crnu Goru po još jednoj istorijskoj odluci – a to je po osnivanju ad hoc radne grupe za izradu pristupnog ugovora sa našom zemljom, prenosi RTCG.

Nakon zatvaranja ova dva pregovaračka poglavlja, Crna Gora će imati ukupno zatvoreno 16 poglavlja u pregovorima sa EU od 33 poglavlja u kojima pregovara.