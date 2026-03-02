Početak sjednice zakazan je za 10 časova.

Izvor: screenshot

Zajednička sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu i Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu biće održana danas, a na dnevnom redu je kontrolno saslušanje na temu utvrđivanja okolnosti u vezi sa bjekstvom prvostepeno osuđenog Miloša Medenice, piše CdM.

Na zajedničkoj sjednici odbora trebalo bi da bude obavljeno kontrolno saslušanje direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića, ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Ivice Janovića i ministra pravde Bojana Božovića.

Predsjednik podgoričkog Višeg suda Zoran Radović najavio je da neće doći na zajedničko kontrolno saslušanje.

On je ocijenio da bi njegovo saslušanje pred Skupštinom moglo narušiti samostalnost i nezavisnost suda, koje jamči Ustav Crne Gore, kao i da smatra da raspravu o sistemskim problemima koji se tiču primjene pojedinih odredaba Zakonika o krivičnom postupku treba voditi na drugim adresama, javlja CdM.

Iz Vrhovnog suda su konstatovali da ne postoje ustavni i zakonski osnovi, niti međunarodno priznati standardi koji opravdavaju učešće predstavnika sudske vlasti, pojedinog sudije ili predsjednika suda na kontrolnom saslušanju u formatu u kojem je poziv upućen.

Miloš Medenica osuđen je na deset godina i dva mjeseca zatvora, a nakon izricanja presude je pobjegao i za njim je raspisana potjernica.

Viši sud u Podgorici prvostepeno je osudio Medenicu zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije, krijumčarenje, protivzakoniti uticaj putem pomaganja, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.