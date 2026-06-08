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Šok izdanje Jovane Jeremić, grudi samo što ne ispadnu: Evo u čemu se slikala ispred ogledala (Foto)

Šok izdanje Jovane Jeremić, grudi samo što ne ispadnu: Evo u čemu se slikala ispred ogledala (Foto)

Autor Đorđe Milošević
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Jovana ponovo provocira na mrežama, a ovoga puta otišla je korak dalje.

Šok izdanje Jovane Jeremić, grudi samo što ne ispadnu: Evo u čemu se slikala ispred ogledala (Foto) Izvor: Printscreen/Youtube/Novo jutro

Voditeljka Jutarnjeg programa na Pink televiziji, Jovana Jeremić, zapalila je Instagram vrelim snimcima u mini haljini koja malo toga ostavlja mašti na volju.

Ljubičasta kombinacija sa ukrštenim trakama i provokativnim prorezom na grudima, kao i jarko žutim detaljem u struku, istakla je njene atribute, a voditeljka je pozirala u provokativnoj pozi.

Njene preplanule noge su u prvom planu, dok je uz snimak sa pesmom "Mi Chico" stavila emotikone srca i vatre.

Izvor: Blic/ Mondo

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