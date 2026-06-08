Šok izdanje Jovane Jeremić, grudi samo što ne ispadnu: Evo u čemu se slikala ispred ogledala (Foto)

Jovana ponovo provocira na mrežama, a ovoga puta otišla je korak dalje.
Voditeljka Jutarnjeg programa na Pink televiziji, Jovana Jeremić, zapalila je Instagram vrelim snimcima u mini haljini koja malo toga ostavlja mašti na volju.
Ljubičasta kombinacija sa ukrštenim trakama i provokativnim prorezom na grudima, kao i jarko žutim detaljem u struku, istakla je njene atribute, a voditeljka je pozirala u provokativnoj pozi.
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Njene preplanule noge su u prvom planu, dok je uz snimak sa pesmom "Mi Chico" stavila emotikone srca i vatre.
Izvor: Blic/ Mondo