Šok izdanje Jovane Jeremić, grudi samo što ne ispadnu: Evo u čemu se slikala ispred ogledala (Foto)

Jovana ponovo provocira na mrežama, a ovoga puta otišla je korak dalje.

Izvor: Printscreen/Youtube/Novo jutro

Voditeljka Jutarnjeg programa na Pink televiziji, Jovana Jeremić, zapalila je Instagram vrelim snimcima u mini haljini koja malo toga ostavlja mašti na volju.

Ljubičasta kombinacija sa ukrštenim trakama i provokativnim prorezom na grudima, kao i jarko žutim detaljem u struku, istakla je njene atribute, a voditeljka je pozirala u provokativnoj pozi.

Njene preplanule noge su u prvom planu, dok je uz snimak sa pesmom "Mi Chico" stavila emotikone srca i vatre.

Izvor: Blic/ Mondo