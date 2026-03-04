Kako objašnjavaju, Specijalno državno tužilaštvo je u završnim riječima predložilo da se optuženoj Vesni Medenici, nakon izricanja presude odredi pritvor zbog postojanja opasnosti od bjekstva.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Višem sudu su obrazložili svoje postupanje nakon izricanja presude Vesni Medenici kojom je osuđena na 10 godina zatvora i novčanu kaznu od 50.000 eura, a nakon čega su joj određene mjere nadzora, a ne pritvor do konačne pravosnažne odluke. Kako objašnjavaju nakon odluke Aplecionog suda i bjekstva njenog sina, stekli su se uslovi za preinačenje mjera nadzora u pritvor okrivljene.

U saopštenju, prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici od 28.01.2026. godine, između ostalih, optužena Vesna Medenica je oglašena krivom zbog krivičnih djela protivzakoniti uticaj i osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina i sporednu jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 50.000 eura.

Kako objašnjavaju, Specijalno državno tužilaštvo je u završnim riječima predložilo da se optuženoj Vesni Medenici, nakon izricanja presude odredi pritvor zbog postojanja opasnosti od bjekstva. Rješenjem ovog suda od 28.01.2026. godine, stavom I odbijen je taj predlog SDT i određeno su joj mjere nadzora, i to zabrana napuštanja boravišta i privremeno oduzimanje putne isprave, a ostavljena je na snazi mjera nadzora – obaveza povremenog javljanja državnom organu.

"Navedeno rješenje ukinuto je odlukom Apelacionog suda Crne Gore Kvsž. br. 59/26 od 28.02.2026. godine i predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. U ponovnom odlučivanju, rješenjem krivičnog vanraspravnog vijeća Višeg suda u Podgorici od 28.02.2026. godine, uvažen je predlog Specijalnog državnog tužilaštva od 11.12.2025. godine, pa je prema optuženoj Vesni Medenici određen pritvor, po pritvorskom osnovu iz člana 175 st.1 tač.1 ZKP-a (zbog opasnosti od bjekstva). Krivično vanraspravno vijeće je našlo da su se donošenjem i javnim objavljivanjem presude kojom je optuženoj izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 10 godina, ranije okolnosti u bitnom izmjenile. Dodajući navedenom novonastalu okolnost, a koja nije postojala u momentu kada je ovaj sud neposredno nakon izricanja presude odlučivao o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva za određivanje pritvora, da se član uže porodice optužene - sin, saoptuženi Miloš Medenica, nalazi u bjekstvu, odnosno za istim je raspisana potjernica 29.01.2026. godine i pravosudnim organima je nepoznato gdje se isti nalazi, to je po nalaženju ovog vijeća bilo osnovano određivanje pritvora po pritvorskom osnovu iz čl. 175 st. 1 tač. 1 ZKP – a", objašnjavaju u Sudu.

Ukazuju da je identično postupanje bilo i u predmetu u kome je pritvor određen saokrivljenom Marku Vučiniću.