Biznismen Aco Đukanović braniće se sa slobode uz zabranu napuštanja stanja, uz kontrolu elektronskim nadzorom, i uz privremeno oduzimanje putne isprave.

To je odluka vijeća Osnovnog suda u Nikšiću kojim je predsjedavao Mirko Kojović, prenose Vijest.

Sud apostrofira da postoji opasnost od bjekstva jer Đukanović ima veze i boravke u inostranstvu i značajna sredstva ali da je ponuđeno jemstvo dovoljno ozbiljno i odvraćajuće i da su mjere nadzora proporcionalne i blaže od pritvora.

U obrazloženju odluke navodi se da se prihvata jemstvo Đukanovića ponuđeno od strane njegovih branilaca, a koje se sastoji u polaganju u sudski depozit iznosa od 1.000.000 eura u gotovom novcu i upisu u katastru nepokretnosti hipoteke, u korist Države Crne Gore, na nepokretnostima u svojini jemca - u vrijednosti od više od četiri miliona eura.

Sud je odbio žalbu tužilaštva, koje je tražilo da Đukanović ostane u pritvoru, odnosno žalbe odbrane, koja je tražila da se ukinu mjere nadzora

Jemstvo za Aca Đukanovića je prihvaćeno 20. marta, uz dvije mjere nadzora.

Odluku je tada donio sudija Osnovnog suda u Nikšiću Sava Mušikić.

Kako je tada saopšteno iz Osnovnog suda u Nikšiću, jemstvo se sastoji od gotovog novca u iznosu od milion eura i od nepokretnosti procijenjene u ukupnoj vrijednosti od četiri miliona i dvanaest hiljada eura, prenose Vijesti.

Aco Đukanović, brat nekadašnjeg predsjednika i premijera Crne Gore Mila Đukanovića, uhapšen je poslije pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci, 28. februara, nakon čega mu je određen pritvor zbog opasnosti od bjekstva.