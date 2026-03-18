Biznismen Aco Đukanović danas je priveden kod sudije u Osnovnom sudu u Nikšiću, a razlog privođenja je traženje jemstva za puštanje na slobodu.

Tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću Vanja Sinđić mišljenja je da ponuđeno jemstvo od preko pet miliona eura za puštanje iz pritvora biznismena Aca Đukanovića nije dovoljno.

To je kazao Đukanovićev advokat Nikola Martinović nakon ročišta koje je održano u Osnovnom sudu u Nikšić.

Biznismen Aco Đukanović danas je priveden kod sudije u Osnovnom sudu u Nikšiću, a razlog privođenja je traženje jemstva za puštanje na slobodu.

Podsjetimo, Aco Đukanović, brat nekadašnjeg predsjednika i premijera Crne Gore Mila Đukanovića, uhapšen je nakon pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci, 28. februara, nakon čega mu je određen pritvor zbog opasnosti od bjekstva.

“Na predlog Osnovnog državnog tužilaštvu u Nikšiću, određen je pritvor A. Đ. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Pritvor je određen zbog opasnosti od bjekstva. Osnovano se sumnja da je A. Đ. u svojoj kući u Nikšiću, neovlašćeno držao oružje i municiju“, saopšteno je tada iz Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću.