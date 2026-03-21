Zaštitnik naložio ispitivanje odgovornosti policajaca i unapređenje procedure

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je da je građanin iz Berana bio nezakonito i proizvoljno lišen slobode tokom boravka u policijskim prostorijama, gdje je proveo više od šest sati bez formalne odluke o zadržavanju, prenosi portal CDM.

Kako se navodi, tokom postupanja policije došlo je do povrede njegovih osnovnih prava, uključujući pravo na slobodu i pravnu zaštitu. Građanin je u pritužbi tvrdio da mu nije omogućeno da kontaktira advokata, te da je bio izložen pritiscima i dugotrajnom ispitivanju.

Analizom dokumentacije, Zaštitnik je utvrdio niz nepravilnosti, među kojima je i to što u pozivu nije bilo navedeno pravo na prisustvo advokata, kao i da nije precizno evidentirano trajanje boravka u policiji, prenosi portal CDM.

Posebno je naglašeno da je građanin bio pod nadzorom policije duže od zakonski dozvoljenog vremena, kao i da je nakon uzimanja izjave zadržan još nekoliko sati bez daljih radnji. Iako formalno nije bio lišen slobode, ocijenjeno je da mu je faktički bilo onemogućeno da napusti prostorije.

Zaštitnik je zaključio da je time prekršen Ustav Crne Gore i Evropska konvencija o ljudskim pravima, te je preporučio Ministarstvu unutrašnjih poslova da ispita odgovornost policijskih službenika i unaprijedi procedure u sličnim slučajevima, prenosi portal CDM.

MUP je dužan da u roku od 30 dana obavijesti Zaštitnika o preduzetim mjerama.