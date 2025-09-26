Šćekić se potraživao na nacionalnom i međunarodnom nivou, a u policijskoj evidenciji se vodi kao operativno interesantno lice

Izvor: Uprava policije

Beranska policija je u saradnji sa bjelopoljskom i rožajskom policijom uhapsila operativno interesantnu osobu Miloš Šćekić, (41) za kojim je bila raspisana nacionalna i međunarodna potjernica, saopštila je Uprava polici (UP).

“M.Š. se potražuje po nacionalnoj potjernici koju je za njim raspisalo Odjeljenje bezbjednosti Berane a po naredbi Osnovnog suda u Beranama, kako bi se imenovani sproveo na izdržavanje kazne zatvora u trajanju od tri godine i šest mjeseci na koju je pravosnažno osuđen presudom Višeg suda u Bijelom Polju zbog izvršenog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga”, kazali su iz polciije.

Takođe, provjerom posredstvom međunarodne saradnje utvrđeno je da se M.Š. potražuje u Republici Sloveniji zbog krijumčarenja opojnih droga.