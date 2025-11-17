Sumnja se da je žensku osobu primoravao je na vršenje imovinskih delikata i bavljenje prostitucijom, uz kontinuirano psihičko, fizičko i seksualno zlostavljanje

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Beranska policija uhapsila je operativno interesantnu osobu R.G. (44) zbog sumnje da je primoravao žensku osobu na prostituciju i seksualno je zlostavljao, saopšteno je iz Uprave policije.

“Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“, Odjeljenja bezbjednosti Berane su, sprovodeći aktivnosti u sklopu akcije međunarodnog karaktera „Liberterra III Wekka“, a nakon preduzetog niza mjera i radnji iz svoje nadležnosti, na osnovu operativnih podataka, uhapsili operativno interesantnu osobu R.G. (44) koje se sumnjiči za krivično djelo trgovina ljudima”, naveli su u saopštenju.

Naime, kako su kazali, sumnja se da je R.G. krivično djelo koje mu se stavlja na teret izvršio na način što je upotrebom sile, ozbiljnih prijetnji i zloupotrebom položaja i odnosa zavisnosti, držao oštećenu žensku osobu u svom stambenom objektu, primoravajući je na vršenje imovinskih delikata i bavljenje prostitucijom, uz kontinuirano psihičko, fizičko i seksualno zlostavljanje.

“U saradnji sa tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju R.G. je uhapšen”, naglasili su.

Kako su dodali, on će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem višem državnom tužiocu na dalju nadležnost.

“Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ nastavljaju sa intenzivnim aktivnostima iz svoje nadležnosti u cilju suzbijanja svih oblika kriminaliteta i očuvanja lične i imovinske sigurnosti naših građana”, zaključili su.