Nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Beranama određeno je zadržavanje do 72 sata R.A, koji je osumnjičen da je ugrozio sigurnost sinovca D.A, te da je prijetio njemu i komšijama, prenosi CdM.

Njemu se na teret stavljaju krivična djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici i ugrožavanje sigurnosti.

Osumnjičeni R.A. je, oko 18:20 časova, u Beranama, ugrozio sigurnost člana porodice – oštećenog sinovca D.A, prijetnjom da će napasti na njegov život i tijelo, tako što je upravljajući svojim vozilom krenuo ka njegovom pravcu, zbog čega se oštećeni izmakao u stranu.

Zatim je, dodaje se u saopštenju, izašao iz vozila i uputio mu riječi ozbiljne prijetnje. Nakon toga je prijetio i komšijama, što je kod oštećenih izazvalo osjećaj straha i ugroženosti.

“Osumnjičenom je određeno zadržavanje zbog opasnosti da će ponoviti krivična djela i uticati na svjedoke, imajući u vidu da je osuđivan prvostepenim presudama zbog istih krivičnih djela i jer je sa svjedocima u bliskim prijateljskim odnosima”, zaključuju iz tužilaštva.