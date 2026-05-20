Od građana – potencijalnih žrtvi se zahtijeva da kliknu na maliciozni link koji je naveden u poruci ili da odgovore tekstom kako bi navodno vidjeli detalje o prekršaju.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Uprava policije apelovala je na građane da budu oprezni zbog aktuelnih lažnih poruka koje se šire u ime Vlade Crne Gore, a koje za cilj imaju krađu ličnih i bankovnih podataka.

"Službenici Uprave policije – Sektora za borbu protiv kriminala, uočili su novi talas internet prevara koje se realizuju putem SMS-a i drugih sistema za razmjenu poruka. Građanima stižu poruke sa inostranih brojeva telefona u kojima se pošiljalac lažno predstavlja kao Vlada Crne Gore. U tekstu poruke se navodi da se radi o konačnom obavještenju o poravnanju saobraćajnih kazni, te se pod pritiskom kratkog roka građanima prijeti izvršnim postupcima, zamrzavanjem bankovnih računa i plijendbom imovine ukoliko ne izvrše uplatu" kazali su iz UP.

Od građana – potencijalnih žrtvi se zahtijeva da kliknu na maliciozni link koji je naveden u poruci ili da odgovore tekstom kako bi navodno vidjeli detalje o prekršaju.

" Taj link vodi do lažne internet stranice koja vizuelno oponaša zvanične državne sajtove, a na kojoj se od korisnika traži unos brojeva platnih kartica i ličnih identifikacionih podataka" pojasnili su iz policije.

Uprava policije saopštila je da zvanične državne institucije Crne Gore nikada ne koriste inostrane brojeve mobilnih telefona za komunikaciju sa građanima, niti na ovaj način šalju obavještenja o kaznama i sudskim postupcima.

" Takođe, zvanični državni sajtovi koriste isključivo državni domen.gov.me, a ne sumnjive inostrane domene koji se pojavljuju u ovim porukama. Prijetnje hitnim blokadama računa u roku od nekoliko sati predstavljaju klasičnu manipulaciju kojom se žrtva primorava na brzopletu reakciju "dodaje se.

Građanima se savjetuje da nikako ne otvaraju linkove navedene u ovakvim porukama, da ne odgovaraju na njih i da ne šalju nikakve kodove natrag.

"Ne unosite svoje lične podatke, broj lične karte, kao i podatke sa bankovnih kartica na sumnjivim sajtovima, a preporuka je da odmah blokirate broj sa kojeg je poruka stigla i da je obrišete sa uređaja " savjetuju iz UP.

Uprava policije, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama i timovima za računarske prevare, preduzima intenzivne aktivnosti na identifikaciji i blokiranju spornih domena i rasvjetljavanju ovog slučaja. Ukoliko je neko od građana već unio podatke sa svoje bankovne kartice, potrebno je da hitno kontaktira svoju matičnu banku kako bi blokirao karticu i spriječio nastanak materijalne štete.