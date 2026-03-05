Martinović ističe i da advokati nisu prisustvovali pretresu Đukanovićevog stana u centru glavnog grada.

Izvor: RTCG/Printscreen

Advokati Aca Đukanovića ne znaju šta piše u fasciklama koje su oduzete pretresom njegovog stana u Podgorici, kazao je Đukanovićev branilac Nikola Martinović za emisiju "Načisto" na TV Vijesti.

On problematizuje i to što neki političari o tome polemišu.

Martinović ističe i da advokati nisu prisustvovali pretresu Đukanovićevog stana u centru glavnog grada.

"Odbrana nema pojma što u tim dokumentima piše. Dakle, u zapisniku je opisan naziv i oblik gdje su nađeni ti dokumenti, ali se u sadržaj nije ulazilo, jer to se u pretresu ne ulazi, to je pitanje za dalji tok postupka. Dakle, tamo su nađeni neki dokumenti, Tamo nigdje ne piše što je sadržaj tih dokumenata. I mene čudi polemika koja je početa juče da neke osobe, koje ne mogu ni na jedan način imati u sadržaj tih dokumenata, komentarišu sadržaj tih dokumenata", rekao je advokat.

Kazao je da advokatski tim nema faktičku mogućnost da zna šta je u tim dokumentima. Urednik i voditelj emisije "Načisto" Petar Komnenić ga je pitao zašto onda to nazivaju "pamfletom".

"Zato što naziv tih dokumenata ukazuje da se radi o nekom pamfletu. I to možete vidjeti iz zapisnika o pretresu i potvrde o oduzetim stvarima. Tamo vidite da se radi o nekim pamfletima. I to je ime za naslov dokumenta. Što je sadržaj? Ne zna niko iz odbrane", dodao je Martinović.

Komnenić je konstatovao da Đukanovićev advokatski tim u ovom trenutku ne zna da li bi ti zakonski izuzeti dokumenti ipak mogli biti inkriminišući...

"U tim dokumentima možda postoji, ne znam, da je htio Aco Đukanović da kupi atomsku bombu, ali da Vam kažem jednu vrlo racionalnu stvar. Kao posljedica tog pretresa, Aco Đukanović ili neko iz njegove odbrane nije pozvan da kaže riječ. Što me navodi na neku, da kažemo, racionalnu tvrdnju da tužilac koji je isto veče morao biti upoznat sa, da kažemo, stvarima koje su nađene u pretresu, nije našao za shodno ni da pita o čemu se radi", kazao je advokat.

Đukanoviću, koji je uhapšen prošle sedmice, određen je pritvor zbog sumnje da je počinio krivično djelo - nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.