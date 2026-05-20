Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od tri dana od dana dostavljanja, a o eventualnoj žalbi odlučivaće vanraspravno krivično vijeće Osnovnog suda u Nikšiću.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Osnovni sud u Nikšiću ukinuo je mjeru zabrane napuštanja stana biznismenu Acu Đukanoviću protiv kojeg se vodi krivični postupak zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Sud je, po službenoj dužnosti, izvršio kontrolu mjera nadzora u ovom predmetu i 20. maja 2026. godine donio novo rješenje, prenosi CdM.

Kako je saopšteno, rješenjem sudije za istragu Osnovnog suda u Nikšiću ukinuta je mjera nadzora zabrane napuštanja stana u mjestu Rastoci, u opštini Nikšić, koja je bila određena protiv Đukanovića.

Istovremeno, sud je produžio mjeru privremenog oduzimanja putne isprave – pasoša, koja je prethodno određena rješenjem od 20. marta 2026. godine, zbog osnovane sumnje da je Đukanović izvršio krivično djelo.

Novim rješenjem sudije za istragu određena je i dodatna mjera nadzora – obaveza javljanja područnom organu Uprave policije, odnosno Regionalnom centru bezbjednosti „Centar“ i Odjeljenju bezbjednosti Podgorica, piše CdM.

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od tri dana od dana dostavljanja, a o eventualnoj žalbi odlučivaće vanraspravno krivično vijeće Osnovnog suda u Nikšiću.