Izvor: printscreen beraneonline.me

Bivši policijski agent Petar Lazović tražio je od šefova nekoliko kriminalnih klanova, ali i svojih uniformisanih kolega da rašire priču o spremanju atentata na tadašnjeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i njegovog oca Zorana Lazovića koji je bio na mjestu pomoćnik direktora Uprave policije, ističući da krivicu treba svaliti na srpsku bezbjednosnu službu i škaljarski klan.

O tome im piše sredinom februara 2021. godine, neposredno prije nego je trebalo usvojiti izmjene zakona o tužilaštvu, koje bi omogućili smjenu tadašnjeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, odnosno pola godine nakon što je DPS izgubio vlast, a desetak dana prije nego je njegov otac smijenjen sa funkcije šefa policijskog Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, prenose Vijesti.

Tu priču, vidi se iz prepiski sa Skaja, organizovao je uz pomoć osuđenog narko-bosa iz Pljevalja Darka Šarića, Budvanina Ivana Delića, šefa organizovane kriminalne grupe kavački klan Radoja Zvicera, i brojnih kolega iz klana i policije, poput Ljuba Milovića.

Ipak, samo je Zviceru priznao da je priča lažna, pa su skupa radili na njenom preuveličavanju, a Kotoranin je čak imao ideju i da namjeste oružje sa DNK profilom škaljaraca, kako bi sve bilo vjerodostojnije, pišu Vijesti.

U pauzama odavanja tajnih podataka kavčanima, pregovora oko šverca kokaina i ulaganja u taj kriminalni posao, Lazović 14. februara te godine pita Zvicera kada će ići da vježbaju gađanje:

“Zvao sam danas Oficira da ručamo pa kaže uto ili srijeda, za pucanje kad oćeš. Da, sjutra treba Bane Miranović i još neki ubica da dođu u CG”, odgovara mu Kotoranin.

“Samo dan prije kažeš, pa da vježbamo”, šalje policajac šefu klana.

Potom mu traži detalje i je li što saznao “oko pušaka”...

“Moguće da je to. Brano je bio sa njima tamo. Oko pušaka je tačno”, pojašnjava Zvicer, a Lazović tada iznosi svoj plan da izmisle kako su predsjednik države i njegov otac na meti škaljaraca i srpske službe.

“Možemo li načeti oko para. Treba da dignemo priču da su puške za Mila i Zorana, dignemo gungulu. Ne načet para, nego pušaka đe su, jer ako dignemo pricu za Mila i Zorana, onda će da lete svi”, konstatuje policajac.

Zvicer potvrdno odgovara, pišući: “Pa treba brate”, ali Lazović traži da mu kaže da li ga razumije.

“Razumijem kako ne. I treba da se hapsi Fitilj i onaj u Tivat, imaju masu oružja”, dodaje Zvicer.

Fitilj je nadimak navodnog pripadnika škaljarskog kriminalnog klana Milana Brajovića, protiv koga se trnutno vodi više postupaka zbog teških krivičnih dijela.

Narednom porukom Lazović otkriva da i njegov otac, kojeg često u prepiskama sa kavčanima naziva “kralj”, stoji iza plana izmišljanja opasnosti za njega i Mila Đukanovića.

“Kralj isto to misli ka mi. Ajde šalji na sve adrese ovu priču i ja ću na sve adrese, i rečemo Oficiru. Reću Pjeru, Durani, svima”, piše policajac.

Nadimkom Pjer kavčani oslovljavaju Pljevljaka Darka Šarića.

Nakon što mu je Lazović to napisao, Zvicer traži da optuže Brajovića da je planirao da napadne Đukanovića i starijeg Lazovića.

“Fitilj da se stavi kao izvršilac, on je iz NK. Samo što su Fitilj i ovaj stavili to u tvrdi štek, čim su provalili”, piše on.

Policajac objašnjava da prvo moraju da “dignu priču”, pa objašnjava zašto moraju da izmisle baš određene snajpere.

“Prvo priču da dignemo da su stigli snajperi za Mila i Zorana, jer Milo i Zoran imaju blinde, Milo b12, zato moram 12.7, da je to škaljarski klan u dog sa srpskom službom koja im je dala mogućnost da nabave i ubace u CG, da se čeka glasanje zakona itd... Da su oni njega šteknuli, da on dao sve info itd... Svi. Zatvor, ulica, da misle da je Mile Radulović projekat Mila i Zorana. E to ti piši svima, da se priča prospe”, šalje Lazović Junior.

Zvicer dodaje da to i treba da urade i onda “da mu rečemo da opiše ubistva”...

Mlađi Lazović odmah potom šalje tako upakovanu lažnu informaciju Šariću i o tome izvještava Kotoranina.

“Brate šklaljarci Jovica i Radoman su kupili uz pomoć srpske službe dva snajpera 12,7 mm, crna strijela koja sve probija, za tatu i Mila, sva priča se digla gore da bi se to maskiralo. BIA im je pomogla oko prebacaja, dosta ljudi učestvuje i parama tj. robom i ljudima i izvršiocima i stari neki kadrovi. MISLE DA JE MILE RADULOVIĆ KOD MILA I ZORANA da je proizvod službe i saradnik, i oće to da rješavaju. Crna strijela buši blindu svaku i ovu što Milo vozi b12 ... Ovo što možeš sve pročačkaj i daj svaku adresu da se zna i na ulici i u zatvoru”, poslao je on Šariću, a potom proslijedio Zviceru uz napomenu:

“Ovo sam Pjeru poslao. I nikome ne pričaj da je fora”.

Kotoranin tada ide korak dalje: “Možemo li uzeti DNK od njih da to namažemo. Snajpere stavimo đe odgovara i nanese se DNK njihov”.

Lazović govori da to sada ne mogu uraditi: “Ne, ovdje je samo fora Lomi. A ni to nismo sigurni. To sad teško sad smo razbijeni, ali vidjećemo. Ovo kopiraj i pošalji”.

Iste noću, u 20.40 sati, identičnu poruku poslao je i Miloviću, uz napomenu: “Da bi digli priču i nivo - ja i ti i Komita na sve adrese ovu priču forsiramo”...

Poruku da BIA naoružava škaljarce zbog Đukanovića i starijeg Lazovića dobio je i jedan od pripadnika duvanskog kartela, koji je na Skaju koristio pin D4FCK8.

Dok na više adresa šalje spin, Zviceru, kojem je 14. februara rekao da priču puste prije glasanja o zakonu, šalje skrinšot teksta pod naslovom “Krivokapić: Brisel jasan - ovakvim usvajanjem tužilačkih zakona bismo prešli crvenu liniju”, prenose Vijesti.

Nakon što Kotoranin traži objašnjenje, policajac mu šalje: “Htjeli da izglasaju zakon da smijene Katu, a Brisel rekao pu*ite ku*ac”..

“A super”, odgovorio je šef kavačkog klana.

Dva dana nakon što su na ulici, u zatvoru, ali i u regionu proširili priču, Lazović je istu informaciju poslao i Deliću.

Taj Budvanin odgovorio je bijesno, psujući:

“E majku im je*em ološku... Hoću brate sve, budi siguran, mora se to rešavati nema tu dalje... Treba paziti na onog R******* T********** on je Mušu u Br... on im je glavni za snajp... Kakvi brate moj sad moramo da smo složni kao nikad... vjeruj mi sve ide iz mog grada... ovo ti je čvoriste... Mora to da se upre”, šalje on 16. februara.

Dva dana kasnije Delić se javlja Lazoviću:

“Kako ste brate... samo da vidim kako ste... pozdravi mi Lazara čekam ovog da dođe da pokupim nove inform... pa da se vidim sa Lazarom...”.

Iz njihove višemjesečne komunikacije proizilazi da starijeg Lazovića oslovljava imenom Lazar.

Delić je za zdravlje juniora i seniora Lazovića pitao i narednih dana, a u jednoj od poruka piše: “Jeste okkk brate, vidim ološ kako se ostrvila da mogu život bi uzela”.

"Sad ću sve javiti znam ko je bagra Rankova. Ne brini to će biti pokriveno koliko je pola sata. Ako ima bilo šta novo piši. Živimo za CG i Z je nama sve, kao i još poneki, da ne imentujem, al' nek nam bude zadnje ako se pustimo ovoj bagri brate", napisao je jedan od nikšićkih kriminalaca Lazoviću, nakon što je dobio poruku o navodnoj pripremi likvidacije...