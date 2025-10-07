Osim Radoja Zvicera, Ljuba Milovića i Petra Lazovića, optuženi su i Radoje Živković, Nikola Spasojević, Slobodan Kašćelan, Milan Vujotić, Duško Roganović, Radovan Mujović, Radovan Pantović i Nikša Perović.

Suđenje optuženima Radoju Zviceru, Ljubu Miloviću, Petru Lazoviću, Slobodanu Kašćelanu i ostalim optuženima, odloženo je danas u Višem sudu u Podgorici.

Sud je po službenoj dužnosti dodijelo optuženom Radovanu Pantoviću branioca po službenoj dužnosti.

Advokat je sudu kazao da Pantović neće da sarađuje i da odbija njegovo angažovanje.

Naveo je da nije imao vremena da izvrši uvid u spise predmeta.

Sud je prihvatio zahtjev da se glavni pretres odloži kako bi se branilac upoznao sa spisima.

Osim Radoja Zvicera, Ljuba Milovića i Petra Lazovića, optuženi su i Radoje Živković, Nikola Spasojević, Slobodan Kašćelan, Milan Vujotić, Duško Roganović, Radovan Mujović, Radovan Pantović i Nikša Perović. Lazović, Milović, Slobodan Kašćelan, Radovan Mujović, Pantović i Perović se terete da su zajedno sa Ljubom Milovićem, Radojem Živkovićem, Nikolom Spasojevićem Duškom Roganovićem pripadnici kriminalne organizacije Kotoranina Radoja Zvicera.

Optužnicom je predstavljeno da je ova kriminalna organizacija formirana u drugoj polovini 2020. godine i osim u Crnoj Gori djelovala je u Južnoj Americi, Africi, Evropi i Australiji. Hapšenje je uslijedilo nakon medijskih objava da je EUROPOL upozorio nadležne organe na moguće kriminalne aktivnosti Lazovića.

Tada je objavljena i "SKY" komunikacija za koju se navodi da je u njoj sa kavčanima učestvovao Petar Lazović.

Zato što su tokom druge polovine 2020. godine, na teritoriji Crne Gore, Južna Amerike, Afrike, Evrope i Australije, okrivljeni Zvicer Radoje organizovao kriminalnu organizaciju, čiji članovi su postali okrivljeni, koja za cilj ima vršenje krivičnih djela za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora od četiri godine ili teža kazna, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, pri čemu je svaki član kriminalne organizacije imao unaprijed određen zadatak i ulogu, a djelovanje kriminalne organizacije je planirano na neograničeni vremenski period i u međunarodnim razmjenama, uz primjenu tačno određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline članova i u djelovanju kriminalne organizacije se primjenjuje nasilje i zastrašivanje. Zvicer je kako je optužnicom predstavljeno, sam ili preko drugih lica, za pripadnike kriminalne organizacije vrbovao okrivljene Milović Ljuba, Lazović Petra, Živković Radoja, Spasojević Nikolu, Kašćelan Slobodana, Vujotić Milana, Roganović Duška, Mujović Radovana, Pantović Radovana, Perović Nikšu i druge, radi vršenja neodređenog broja krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st.1 i st.4 u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.3 u vezi st.1 i st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore, krijumčarenje iz čl.265 st.3 Krivičnog zakonika Crne Gore, zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore i pranje novca iz čl. 268 ist.3 u vezi st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore.